طبيب البوابة: متى يجب أن تخضع لفحص كوفيد-19 وسط الارتفاع السريع في حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 ، اتخذ المسؤولون الحكوميون في كل بلد تدابير قوية للحد من انتشار الفيروس. ولم تبدأ العديد من الدول فقط في إعطاء "جرعة احترازية" للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق ، بل بدأت التطعيم ضد فيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عامًا أيضًا.

نظرًا لأن أحدث متغير لفيروس كورونا ، Omicron ، شديد العدوى وينتشر بمعدل سريع ، فقد اتخذت مراكز مكافحة فيروس كورونا خطوات لتوسيع مرافق الاختبار وقدمت قواعد محدثة للحجر الصحي المنزلية، والتي تشمل كل شيء بدءًا من الوقت الذي يجب أن يخضع فيه الشخص للاختبار حتى فترة العزل بعد أن تثبت إصابتهم بالفيروس.

طبيب البوابة: متى يجب أن تخضع لفحص كوفيد-19

من أهم الإجراءات الجديدة:

خفض فترة العزل إلى 7 أيام ولكن لماذا؟

وفقاً للأطباء فأن مرضى كوفيد-19 سواء الذين تظهر عليهم الأعراض أو الذين لا تظهر عليهم الأعراض يمكنهم عزل أنفسهم في المنزل لمدة سبعة أيام بدلاً من 10 أيام.

يمكن أن تكشف اختبارات التدفق الجانبي ، بما في ذلك اختبارات المستضد السريع والمستضد المنزلي ، عن كوفيد-19 من اليوم الثالث بعد التعرض الفيروسي إلى اليوم الثامن، بينما يمكن أن يستمر اختبار RT-PCR في الظهور بشكل إيجابي لمدة تصل إلى 20 يوم.

بالإضافة إلى ذلك ، يجب على الأشخاص تجنب إجراء اختبار كوفيد-19 في اليوم الأول لأن فرص الحصول على نتيجة سلبية كاذبة أعلى ، بغض النظر عن الاختبار الذي تقوم به.

وفقا للخبراء يستغرق الفيروس وقتا لينمو في نظامك وهذا ما يعرف بالفترة الكامنة. من اليوم الثالث سيكون قابلا للاكتشاف في اختبارات التدفق الجانبي وحتى اليوم الثامن وهو الفترة المعدية. وهذا هو سبب مراجعة سياسة العزل الذاتي والتسريح.

طبيب البوابة: متى يجب أن تخضع لفحص كوفيد-19

من يمكنه تخطي الاختبار ومن يجب عليه إجراء الاختبار؟

وفقًا للإرشادات المحدثة، ليس إلزاميًا على الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بمرضى تأكدت إصابتهم بفيروس كوفيد-19 الخضوع للاختبار، ما لم يندرجوا ضمن فئة الأشخاص "عالية الخطورة".

بصرف النظر عن ذلك ، فإن الأفراد الذين لا يعانون من أعراض ، والأشخاص الذين أكملوا للتو العزلة في المنزل وأولئك الذين يسافرون بين الدول لا يحتاجون إلى اختبار RT PCR . ومع ذلك ، قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من أعراض مثل الحمى والسعال والتهاب الحلق وضعف حاسة الشم والذوق، والذين يعانون من أمراض مصاحبة سابقة والأفراد الذين يسافرون دوليًا إلى الاختبار.

بالإضافة إلى ذلك ، لا ينبغي اختبار المرضى الذين لا يعانون من أعراض والذين يخضعون لإجراءات جراحية / غير جراحية ، بما في ذلك النساء الحوامل الأكثر قرباً من موعد المخاض اللاتي دخلن المستشفى للولادة ، ما لم يكن هناك ما يبرر ذلك أو تظهر الأعراض.

طبيب البوابة: متى يجب أن تخضع لفحص كوفيد-19

أنواع اختبارات كوفيد-19 المتاحة

تعد اختبارات كوفيد-19 طريقة مفيدة لاكتشاف فيروس كورونا في نظامنا. تساعد الاختبارات في تأكيد الحالات النشطة ، سواء كانت مع أعراض أو بدون أعراض ، كما أنها لا تترك مساحة للارتباك. هناك نوعان أساسيان من اختبارات كوفيد-19 يُعرفان بالاختبارات التشخيصية واختبارات الأجسام المضادة. بينما تكتشف الاختبارات التشخيصية عدوى الفيروس التاجي النشطة في مخاط ولعاب الأشخاص ، تبحث اختبارات الأجسام المضادة عن أدلة تحدد ما إذا كان جسمك قد واجه الفيروس بالفعل أم لا.

طبيب البوابة: متى يجب أن تخضع لفحص كوفيد-19

الاختبار الجزيئي - الاختبار الجزيئي ، المعروف أيضًا باسم PCR (تفاعل البوليميراز المتسلسل) ، هو الاختبار الأكثر موثوقية ودقة لاكتشاف عدوى فيروس كورونا النشطة. بالنسبة لهذا الاختبار ، يمكن لمقدمي الرعاية الصحية أخذ مسحات من حلقك أو أنفك أو كليهما.

اختبار المستضد السريع - الاختبار السريع ، المعروف أيضًا باسم اختبار المستضد ، هو طريقة سريعة ورخيصة لاكتشاف الفيروس. في غضون 15-30 دقيقة فقط ، ستحصل على نتائج الاختبار. ومع ذلك ، على الرغم من أن اختبار المستضد السريع رخيص وسريع ، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية خاطئة وقد يفوتك الإصابة بعدوى نشطة.

اختبار الجسم المضاد - يمكن أن يكشف اختبار الأجسام المضادة عن عدوى فيروس كورونا النشط ويخبرك أيضًا إذا كنت قد واجهت الفيروس في الماضي. ومع ذلك ، من غير المحتمل اكتشاف الأجسام المضادة إلا بعد عدة أيام على الأقل من بدء العدوى.

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