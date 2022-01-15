طبيب البوابة: متى تنتهي الموجة الثالثة من كورونا؟ نظرًا لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد -19) بشكل مثير للقلق ، يُطرح سؤال عام: هل تتزايد عدوانية العدوى أم أنها ارتفعت إلى الحد الأقصى وهي تنحسر ببطء؟ إذا لم يكن كذلك ، فمتى ستختفي؟ متى نتوقع أن تختفي تمامًا؟

طبيب البوابة : متى تنتهي الموجة الثالثة من كورونا؟

رأي الخبراء

يقول الخبراء إننا نعيش في الوقت الحالي الموجة الثالثة من كوفيد-19 وستبدأ الذروة بالانخفاض من بداية الشهر المقبل. ويتوقع الخبراء أن يكون الانخفاض حادًا أيضًا بحلول منتصف مارس ، حيث ستنتهي الموجة الثالثة.

هذا وأكدت دراسة بحثية حول زيادة أعداد عدوى كوفيد-19 قام بها باحثون في المعهد الهندي للعلوم ومعهد الإحصاء الهند، حيث تشهد شبه القارة الهندية انتشاراً وبائياً للموجة الثالثة، أن الارتفاع الحالي في حالات كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد سيبدأ في الانخفاض الشهر المقبل ، على الرغم من أنه سيختلف من دولة إلى أخرى. قالوا أيضًا إن المنحنى الحالي لحالات كوفيد-19 سيتسطح بحلول مارس أو أبريل.

طبيب البوابة : متى تنتهي الموجة الثالثة من كورونا؟

الموجة الثالثة

أما حول شدة الموجة الثالثة فقال الخبراء بأن هناك أدلة متزايدة على انتقال المجتمع القائم على أوميكرون. في الأسبوعين المقبلين ، يمكننا أن نرى الأرقام ترتفع بشكل كبير وقد تصل إلى مليون حالة إيجابية يوميًا بحلول نهاية الشهر.

وقال البروفيسور رامانان لاكسمينارايان ، مدير مركز Disease Dynamics, Economics and Policy ومقره واشنطن لوسائل الإعلام ، "إن الموجة التي يحركها أوميكرون في الهند ستكون أكثر خطورة منها في البلدان الأخرى. هناك موجة ثالثة وشيكة ، لكن من المأمول أن يؤدي الجمع بين التعرض السابق ، وتزايد معدلات تغطية التطعيم ، وانخفاض شدة الإصابة بالعدوى بالأوميكرون إلى مشكلة أكثر صمتًا مما رأيناه خلال الموجة الثانية. "

ما هي علامات وأعراض مرض فيروس كورونا؟

تشمل العلامات والأعراض أعراض الجهاز التنفسي وتشمل الحمى والسعال وضيق التنفس. في الحالات الأكثر شدة ، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي ومتلازمة الجهاز التنفسي الحادة والوفاة في بعض الأحيان.

تشمل التوصيات القياسية لمنع انتشار COVID-19 التنظيف المتكرر لليدين باستخدام فرك اليدين المحتوي على الكحول أو الصابون والماء ؛ تغطية الأنف والفم بمرفق مرن أو منديل يمكن التخلص منه عند السعال والعطس ؛ وتجنب الاتصال الوثيق مع أي شخص يعاني من الحمى والسعال.

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