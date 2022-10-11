طبيب البوابة: متى يحتاج طفلك إلى الانضباط وليس الدلال عندما يتعلق الأمر بالتربية ، لا يرغب أي والد في تربية أطفال غير منضبطين. لكن في بعض الأحيان، مع الإفراط في التدليل، يصبح لا مفر من مواجهة بعض المشاكسات. غالبًا ما يفشل الآباء في رؤية العلامات الحمراء ، والتي بدورها تشجع الأطفال على الاستمرار في سوء السلوك. هذا النمط المستمر يجعل طفلك خارج نطاق السيطرة ويصعب التعامل معه. على من نلقي اللوم إذن؟

أفضل نهج هو تحديد العلامات الدقيقة لعدم الانضباط لدى الأطفال واتخاذ خطوات للحد منها. تعالوا نتعرف على المؤشرات الهامة:

طبيب البوابة: متى يحتاج طفلك إلى الانضباط وليس الدلال

1. إذا كان طفلك لا يظهر مشاعر اللطف والتعاطف والرحمة

إن التعاطف والرحمة هو علامة على وجود إنسان متواضع ومنضبط ، يحترم ويأخذ في الاعتبار مشاعر الناس ومشاعرهم. إذا لاحظت أن طفلك يفتقر إلى ذلك ، فربما يكون ذلك بسبب اهتمامه بمصالحه الخاصة ورفاهيته، وهذا أمر جيد. ولكن إذا كانت سعادته على حساب الآخرين الذين يتعرضون للأذى وعدم الاحترام ، فقد حان الوقت للتحدث معه وإجراء بعض التعديلات.

طبيب البوابة: متى يحتاج طفلك إلى الانضباط وليس الدلال

2. إذا كان يتصرف وكأنه له كل الحق

أن تكون متميز شيء ، وأن تتصرف كأنك متميز شيء أخر أنت لا تقرر مدى تميزك بل الآخرون يقومون بذلك، لكن الأخير يحتاج فقط إلى تغيير في الشخصية. إذا كان طفلك يتصرف كما لو كان له الحق في كل ما تملكه ، ويتصرف كما لو كان لديه رخصة بعدم احترام الآخرين ، والنظر بفوقية على الآخرين لأنهم يتمتعون بامتيازات أكبر ، فقد حان الوقت لإحداث عاصفة من التغييرات .

طبيب البوابة: متى يحتاج طفلك إلى الانضباط وليس الدلال

3. هل لديهم مشكلة مع كلمة "لا"؟

غالبًا ما لا يستطيع الأطفال المدللون جداً أن يقبلوا بـ "لا" كإجابة. لا يمكنهم تحمل ذلك عندما يُحرمون من بعض الامتيازات. لذلك ، إذا لم يستطع طفلك قبول "لا" كإجابة ، وكان يتصرف عندما يتم تقييده من أنشطة معينة ، فقد يكون ذلك علامة على أنه يحتاج إلى مزيد من الانضباط بدلاً من التدليل.

طبيب البوابة: متى يحتاج طفلك إلى الانضباط وليس الدلال

4. لا يشعرون بالندم على أخطائهم

في أغلب الأحيان ، يتوقع الأطفال غير المنضبطين رشاوى أو مكافآت على السلوك الجيد ، لأنه نادرًا ما يرفعون أصابعهم للمساعدة. ولكن عندما يتعلق الأمر بارتكاب الأخطاء والاعتراف بها، فإنه آخر ما قد يفعلونه. إنهم يتوقعون دائمًا أن يتم إنقاذهم من أخطائهم ، وينكرون خطأهم ، وفي بعض الأحيان يكونون غافلين عن وضعهم.

طبيب البوابة: متى يحتاج طفلك إلى الانضباط وليس الدلال

5. لعبة إلقاء اللوم قوية للغاية!

الشيء الآخر الذي يجيده الأطفال المدللون هو إلقاء اللوم على الآخرين عندما يعلمون أنهم اتخذوا قرارات خاطئة. إنهم لا يعتذرون ولا حتى يعترفون بالذنب عن الأخطاء التي يرتكبونها. لذلك إذا لم يكونوا مستعدين لتحمل المسؤولية عن أفعالهم ، فلا توجد طريقة لفهم الفرق بين الخير والشر.

هنا يجب على الآباء التدخل والرد على بعض المواقف الصعبة. إن إفساد طفلك تحت ستار الرعاية والحب لن يعيق قدراته اليوم فقط بل عندما يكبر أيضاً. يجب أن تهدف إلى تربية أطفال مسؤولين وصادقين وعاطفين يتمتعون بالذكاء العاطفي ويحترمون آراء الآخرين وعواطفهم.

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