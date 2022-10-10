مؤشرات على أن ابنك المراهق في علاقة سامة وكيفية مساعدته عندما يكبر طفلك الصغير ليصبح مراهقًا صغيرًا جميلًا ، هناك مجموعة جديدة كاملة من التحديات بانتظارك ويجب أن تستعد لها. على الرغم من أهمية البقاء على اطلاع دائم بحياة ابنتك/ابنك المراهق ، لتكوين صداقة معهم، من الأهمية بمكان توجيههم ودعمهم خلال أوقاتهم الصعبة.

كثير من المراهقين الصغار، لا يفهمون الفرق بين العلاقة الصحية والعلاقة السامة. لا يمكنهم تحديد الخط الرفيع بين الحب والتملك ويضيعون بمرور الوقت في الفوضى. ومع ذلك ، كآباء ، إليك بعض العلامات على أن ابنك المراهق في علاقة سامة وغير صحية وكيف يمكنك التواصل معهم.

مؤشرات على أن ابنك المراهق في علاقة سامة وكيفية مساعدته

يقضي ابنك المراهق وقتًا أقل مع الأصدقاء والعائلة

على الرغم من أنه من الشائع والنموذجي جدًا أن ينأى المراهقون بأنفسهم عن أسرهم ، إذا فعلوا ذلك بعد الدخول في علاقة ، فقد تكون علامة تحذيرية. يمكن أن يحدث هذا عندما يكون شريكك المراهق غيورًا للغاية و / أو متملكًا. يمكن أن يكونوا مسيطرين للغاية على ابنك المراهق ، مما يحد من الاقتراب منهم ليس فقط من أصدقائهم ولكن منك أيضًا.

مؤشرات على أن ابنك المراهق في علاقة سامة وكيفية مساعدته

يمكنك الشعور بنقص احترام الذات لدى طفلك

غالبًا عندما يكون المراهقون في علاقة سامة ، فإنهم يفشلون في إظهار الثقة بالنفس الطبيعية ، مثل اتخاذ قراراتهم الخاصة والتعبير عن آرائهم وطرح أفكارهم. يحدث هذا لأن شريك ابنك المراهق يظهر عدم احترام لأهداف طفلك وطموحاته ، الأمر الذي يميل إلى التأثير على تقديرهم لذاتهم.

مؤشرات على أن ابنك المراهق في علاقة سامة وكيفية مساعدته

هو / هي دائماً تعتذر

الاعتذار عن خطأ هو سمة متواضعة. ولكن إذا رأيت ابنك المراهق يعتذر لشريكه عن كل شيء ، فقد يكون ذلك بمثابة علامة خطر. قد يكون قول "آسف" مرارًا وتكرارًا علامة على التبعية. لأنهم لا يريدون أن يفقدوا شريكهم ، فإنهم يشعرون بأنهم بحاجة للاعتذار طوال الوقت ، حتى لو لم يكن ذلك خطأهم.

مؤشرات على أن ابنك المراهق في علاقة سامة وكيفية مساعدته

تصبح تقلبات المزاج أكثر شيوعًا من أي وقت مضى

من المهم ملاحظة أي تغيير في مزاج ابنك المراهق أو شخصيته. أن تكون على علاقة بشخص سام يغير الطريقة التي يتصرف بها المرء أو يشعر به تجاه نفسه. في حين أنهم قد يبذلون قصارى جهدهم لإرضاء شريكهم ، فقد يكون لديهم موقف مختلف تمامًا تجاه الأشخاص الذين يحبونهم. أي تغييرات في الشخصية هي انعكاس للسيطرة عليها أو التقليل من شأنها.

مؤشرات على أن ابنك المراهق في علاقة سامة وكيفية مساعدته

الكدمات غير المبررة علامة تحذير هامة

بخلاف التأثير العاطفي ، يمكن للتغيرات الجسدية مثل الكدمات غير المبررة أن تشير إلى علاقة سامة. الإساءة الجسدية ليست مقبولة أبدًا ويمكن أن تبدأ في سن مبكرة جدًا. ومع ذلك ، إذا أخفى ابنك المراهق جسده عنك أو حاول إخفاء جزء من جسده ، فقد يكون هناك علم أحمر مرة أخرى.

مؤشرات على أن ابنك المراهق في علاقة سامة وكيفية مساعدته

كيف تساعدين ابنك المراهق خلال علاقة سامة؟

بدلاً من جعلهم يشعرون بالذنب تجاه اختياراتهم ، استمع إليهم وقدم لهم الدعم. وافق على ما سيقوله طفلك ، ولكن أعطه أيضًا النصائح اللازمة. أظهر القلق ولكن تجنب الإنذارات. بعد ذلك ، قرروا حل المشكلات معًا. دعهم يعرفون ما هو الأفضل لهم دون إغلاق آرائهم.

والأهم من ذلك ، دع ابنك المراهق يعرف متى تكون العلاقة غير صحية. على سبيل المثال ، يعد التواصل غير الفعال أحد العلامات العديدة للعلاقات السامة. يتضمن هذا عدم الاستماع ، واتخاذ موقف دفاعي ، وتوقع أن يفهم الآخرون بشكل غريزي وجهة نظرك وعواطفك وتجنب المواجهات. بالإضافة إلى ذلك ، يجب ألا يتحكم المرء في أفعاله وعواطفه. الغيرة والتملك من أكثر الصفات سلبية.

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