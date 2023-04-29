البوابة - عدم انتظام نبضات القلب هي مشكلة صحية مزمنة، تعالوا نعرف أكثر عن أسباب ومخاطر هذه الحالة. تسمى النبضات غير المنتظمة عدم انتظام ضربات القلب. في هذه الحالة ، تكون ضربات القلب إما سريعة جدًا أو بطيئة جدًا أو غير منتظمة. ويتراوح معدل ضربات القلب الطبيعي للبالغين من 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة. يمكن أن يؤدي عدم انتظام ضربات القلب إلى الشعور بالدوار وضيق التنفس والتعرق المفرط. يحدث عدم انتظام ضربات القلب بسبب الأمراض الخلقية والتدخين واستهلاك الكحول.

ومع ذلك ، ليس كل عدم انتظام ضربات القلب يعني وجود مشكلة في القلب. أثناء الأنشطة البدنية ، من الطبيعي أن تتسارع ضربات القلب. وبالمثل ، عندما يكون الشخص مستريحًا أو نائمًا ، فمن الطبيعي أن يكون معدل ضربات القلب بطيئًا. أن عدم انتظام ضربات القلب بشكل متكرر قد يعني أن القلب لا يضخ الدم الكافي للجسم.

طبيب البوابة: مخاطر عدم انتظام نبضات القلب

أسئلة شائعة عن عدم انتظام ضربات القلب

هل يهدد عدم انتظام ضربات القلب الحياة؟

بعض أنواع عدم انتظام ضربات القلب غير ضارة ولا تتطلب أي علاج فوري. بينما في بعض الحالات يمكن أن يتعرض القلب لخطر السكتة القلبية المفاجئة. يجب أن يشخص طبيب القلب المختص نوع عدم انتظام ضربات القلب الذي يعاني منه المريض ونوع العلاج المطلوب.

أنواع عدم انتظام ضربات القلب

هناك أنواع مختلفة من عدم انتظام ضربات القلب ، ويمكن التعرف عليها من خلال اختبارات تشخيصية بسيطة مثل تخطيط القلب أو مراقبة هولتر. يتم تصنيف حالات عدم انتظام ضربات القلب هذه بناءً على أصل الإيقاع غير الطبيعي. تنشأ بعض الإيقاعات غير الطبيعية في الحجرتين العلويتين من القلب ، وتسمى هذه الإيقاعات باضطراب النظم البطيني العلوي وتلك التي تنشأ في الغرف السفلية للقلب تسمى عدم انتظام ضربات القلب البطيني.

كيف يؤثر عدم انتظام ضربات القلب على الصحة؟

يمكن علاج عدم انتظام ضربات القلب بالأدوية أو الإجراءات الجراحية. يمكن أن تضر القلب والدماغ والأعضاء الأخرى ، إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب. يمكن أن يؤدي هذا إلى سكتة دماغية قاتلة أو قصور في القلب أو سكتة قلبية. مع التقدم في التكنولوجيا الطبية ، يمكن أن تساعد أجهزة تنظيم ضربات القلب في التحكم في بطء ضربات القلب بشكل غير طبيعي.

ما هو جهاز تنظيم ضربات القلب ؟

إنه جهاز صغير يتم زرعه لضبط معدل ضربات القلب عن طريق إرسال إشارات كهربائية إلى القلب لتصحيح النبض. تحتوي بعض أجهزة تنظيم ضربات القلب الحديثة أيضًا على مستشعرات تكتشف حركة الجسم أو معدل التنفس وترسل إشارة إلى الأجهزة لزيادة معدل ضربات القلب أثناء التمرين ، حسب الحاجة.

طبيب البوابة: مخاطر عدم انتظام نبضات القلب

النتيجة:

بعض التغيرات في معدل ضربات القلب والإيقاع تكون طبيعية أثناء النوم والأنشطة البدنية ولحظات التوتر. لكن في أوقات أخرى ، قد يكون عدم انتظام ضربات القلب مشكلة خطيرة. إن إدراك عدم انتظام ضربات القلب ومخاطره يمكن أن يمنحك اليد العليا عندما يتعلق الأمر بصحة القلب. يجب على المرء استشارة الطبيب على الفور لطلب المشورة الطبية.

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