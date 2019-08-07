طبيب البوابة: مشروبات طبيعية تساعد في علاج التهاب القولون

هل تعاني من التهاب في القولون يسبب لك أوجاع وأعراض جانبية محرجة ومزعجة للآلام، تعرفي عليها لتساعدي نفسك في التخلص من تلك الآلام فور الشعور بها دون الحاجة لتناول الأدوية المسكنة.

الكراوية

يعد مشروب الكراوية من أفضل المشروبات التي يمكن تناولها عند الشعور بآلام القولون لقدرة عشب الكراوية على القضاء على انتفاخات البطن وذلك يساعد في تهدئة آلام القولون.

اليانسون

يعرف مشروب اليانسون بقدرته على تهدئة الجسم والمزاج العام، وينصح الأطباء بتناول مشروب اليانسون للتخلص من التوتر الذي يتسبب في آلام القولون.

الحلبة

تتعد فوائد الحلبة الغذائية وتستخدم في تخليص الجسم من السموم بوجه عام، فينصح بها الأطباء مرضى الإمساك وآلام المعدة والقولون، لذلك قومي بتناول كوب من مشروب الحلبة لتفيدي جسمك بالعناصر التي تحتويها الحلبة ولعلاج القولون.

النعناع

يشتهر مشروب النعناع بقدرته في علاج مشكلات الجهاز الهضمي فهو يساعد في علاج المغص المعوي وآلام القولون، وذلك لاحتوائه على زيت يعمل كمهدئ لعضلات القولون.

بذور الشمر

يوصي الأطباء بتناول مرضى آلام القولون كوب يومي من بذور الشمر المغلية وذلك لقدرتها على علاج آلام القولون.