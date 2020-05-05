طبيب البوابة: مشروب لتنظيف الكبد في 72 ساعة

هل تعلم أن 4.9 مليون شخص في الولايات المتحدة يعانون من أمراض الكبد ، وأكثر من 40،000 شخص يموتون منه كل عام؟

وفقًا لجامعة جونز هوبكنز يمكن تجنب معظم الوفيات الناجمة عن أمراض الكبد ، فقط من خلال القضاء على إدمان الكحول المزمن. مقالة اليوم ستقدم لك مشروبًا منظفًا مثيرًا للاهتمام سيساعدك على فقدان الوزن في 72 ساعة وتنظيف الكبد أيضًا. إذا قمت بدمجها مع خطة نظام غذائي منخفضة السعرات الحرارية ، فستكون النتائج مدهشة حقًا. سيساعدك هذا المشروب على عملية التمثيل الغذائي الصحي والقضاء على أي سموم عالقة في جسمك.

من أجل إنقاص وزنك بنجاح يجب أن يعمل الكبد بشكل جيد. يجب تناول هذا المشروب 3 مرات في اليوم لمدة 3 أيام إذا كنت تريد إنقاص الوزن بشكل صحيح والحصول على جميع فوائده الصحية.

من هو في خطر الإصابة بأمراض الكبد؟

يقول المعهد الوطني لأمراض السكري والجهاز الهضمي والكلى أن الناس الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الكبد هم:

مدمنو الكحول

مرضى السكري من النوع 2

الرجال

الأشخاص الأكبر من 50 عامًا

ما هي مضاعفات تليف الكبد؟

قد لا يدرك بعض الأشخاص أن لديهم أمراض الكبد حتى تظهر مضاعفات.

قد يحدث ما يلي بسبب أمراض الكبد:

ضغط الدم البابي

الالتهابات

سرطان الكبد

التليف الكبدي

شرب هذا العصير الطبيعي سيساعدك على انقاص الوزن وتنظيف الكبد في 72 ساعة فقط!

المكونات:

5 عيدان من الكرفس

3 حبات ليمون

1 كوب بقدونس مفروم

6 أكواب من الماء

التعليمات:

يجب وضع جميع المكونات في الخلاط. تخلط جيدًا. يؤخذ كأسين من المشروب 3 مرات في اليوم قبل تناول أي وجبة.

افعل نفس الإجراء لمدة يومين آخرين.

ملاحظة: تحتاج إلى استراحة لمدة 7 أو 10 أيام قبل أن تقرر تكرار العلاج مرة أخرى.

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