طبيب البوابة: مشروب يزيد من خطر الإصابة بالسرطان السرطان هو أحد أمراض نمط الحياة ، ويمكن إرجاع سبب ذلك إلى عدة عوامل تشمل الجينات ، والتعرض للأشعة فوق البنفسجية والأشعة الضارة الأخرى ، والشيخوخة ، واستهلاك التبغ ، وقلة النشاط البدني، وسوء التغذية. تلعب العادات الغذائية دورًا مهمًا للغاية في تحديد احتمالية الإصابة بأمراض نمط الحياة مثل السمنة والسرطان والسكري وغيرها. نحن ما نستهلكه ، ويلعب النظام الغذائي المتوازن والصحي دورًا محوريًا في الوقاية من الأمراض التي تنجم عن الاختلالات في نمط حياة المرء.

طبيب البوابة: مشروب يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

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تشمل أعراض السرطان تكوين كتل غريبة وفقدان الوزن وتغيير في حركة الأمعاء والعادات والإرهاق. مع التغييرات السريعة في نمط الحياة ، وجدت الدراسات أن احتمال إصابة الأشخاص بالسرطان مرتفع للغاية حيث يكون واحد من كل شخصين عرضة للإصابة به. أفضل ما يمكن أن يفعله المرء هو التأكد من أنهم يتخذون جميع التدابير للوقاية من المرض. إن اتباع أسلوب حياة صحي يعمل على تحقيق التوازن والحفاظ عليه أمر أساسي في الوقاية من السرطان.

طبيب البوابة: مشروب يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

المشروب الذي قد يزيد من خطر إصابتك بالسرطان

تهدف دراسة حديثة إلى معرفة العوامل الرئيسية التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان. كان استهلاك التبغ والوزن الزائد والشيخوخة من العوامل المهيمنة من بين العوامل الأخرى التي أدت إلى الإصابة بالسرطان. بالإضافة إلى ذلك ، تم العثور على مشروب ساهم في زيادة خطر الإصابة بالسرطان والامتناع عن تناوله يقلل المخاطر بنسبة 31٪. من الجدير بالملاحظة للغاية كيف أن الاستغناء عن مشروب من الاستهلاك المنتظم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض قاتل مثل السرطان إلى حد كبير.

طبيب البوابة: مشروب يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

ما هو هذا المشروب (القاتل الخفي)

المشروب المذكور أعلاه هو الكحول الذي تم ذكره في دراسة أجرتها المجلة الدولية للسرطان. استخدم الباحثون طريقة تحقق في المتغيرات الجينية المرتبطة باستهلاك الكحول في السكان الآسيويين. وجد أن الأفراد الذين يعانون من عدم تحمل وراثي للكحول لديهم مخاطر أقل بنسبة 31٪ للإصابة بأنواع معينة من السرطان. إذا كان هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من انخفاض التحمل يستهلكون الكحول بانتظام ، فقد وجد أنهم أكثر عرضة للإصابة بالمرض وأن الأشخاص الذين لم يكونوا غير متسامحين ولكن المستهلكين العاديين لديهم مخاطر أعلى للإصابة بالسرطان أيضًا.

الإيثانول هو أحد المكونات الرئيسية للكحول الذي يتحلل ليعطي الأسيتالديهيد ، وهو مادة مسرطنة معروفة. لا يضر الأسيتالديهيد الحمض النووي فحسب، بل يعيق أيضًا عملية إصلاح الخلية ، مما يجعل الضرر دائمًا وغير قابل للإصلاح تقريبًا. يسمح هذا أيضًا للخلايا السرطانية بالتكاثر والنمو ويمكن أن يؤثر على كيفية نمو الخلايا الأخرى وانقسامها ، مما يؤدي إلى تلف الأنسجة وزيادة امتصاص المواد المسرطنة الأخرى. يمكن أن يتسبب الكحول أيضًا في تلف الغدد اللعابية. يمكن أن يسبب أمراض اللثة وتسوس الأسنان وقرحة المريء والنزيف الداخلي والبواسير. بالإضافة إلى هذه الحالات ، من المعروف أن الكحول يسبب ارتجاع الحمض واضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى في الجسم ويجب تناوله باعتدال مع اتخاذ الاحتياطات المناسبة.

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