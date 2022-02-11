الضغط في الرأس: الأسباب والأعراض والعلاجات

يمكن أن تسبب عدد من الحالات إحساسًا بضيق أو وزن أو ضغط في الرأس، ويمكن أن تتراوح شدة هذه الأحاسيس من خفيفة إلى شديدة، ومعظم الحالات التي تؤدي إلى ضغط الرأس ليست سببًا للقلق.

وتشمل تلك الشائعة صداع التوتر والصداع النصفي والحالات التي تؤثر على الجيوب الأنفية والتهابات الأذن، وقد يكون ضغط الرأس غير الطبيعي أو الشديد في بعض الأحيان علامة على حالة طبية خطيرة، مثل ورم في المخ أو تمدد الأوعية الدموية.

أين تشعر بالضغط في رأسك ؟

هل تشعر بالضغط على رأسك ؟ هل الألم مقصور على جبهتك أو صدغيك أو جانب واحد ؟ يمكن أن يساعد تحديد موقع الألم طبيبك في تحديد الأسباب المحتملة.

أسباب الضغط في الرأس

الضغط في الرأس والأوجاع والألم المرافق لهذه الحالة لها العديد من الأسباب المحتملة، حيث يعد صداع التوتر والصداع النصفي من بين الأكثر شيوعًا.

صداع التوتر

ما تشعر به من الألم الناجم عن صداع التوتر يكون خفيفًا إلى معتدلًا بشكل عام، ويصفه بعض الناس وكأنه شريط مطاطي يضغط على رؤوسهم، ويُعرف أيضًا باسم الصداع من نوع التوتر (TTH)، وصداع التوتر هو أكثر أنواع الصداع شيوعًا، حيث أنه يؤثر على ما يقدر بنحو 42 بالمائة من سكان العالم، ومع ذلك، فإن أسبابه ليست مفهومة جيدًا.

صداع الجيوب الأنفية وحالات الجيوب الأنفية الأخرى

قد تشعر بضغط مستمر خلف جبهتك أو عظام وجنتك أو أنفك أو فكك أو أذنيك، كما سيأتي مع أعراض أخرى، مثل إفرازات الأنف، والجيوب الأنفية هي سلسلة من التجاويف المتصلة خلف جبهتك وعينيك وخديك وأنفك، عندما تلتهب الجيوب الأنفية، فإنها تنتج مخاطًا زائدًا، مما قد يؤدي إلى الضغط في الرأس، ويُعرف هذا أيضًا باسم صداع التهاب الجيوب الأنفية.

حالات الأذن

قد تشعر بضغط ممل ولكن مستمر في الأذنين أو الفك أو جانب الرأس، ويمكن أن تؤثر حالات الأذن على أحد جانبي الرأس أو كليهما، والتهابات الأذن وانسداد شمع الأذن هي حالات شائعة في الأذن يمكن أن تسبب الضغط في الرأس مع ألم في الأذن.

الصداع النصفي

عادة ما يوصف ألم الصداع النصفي بالنبض أو الخفقان، وعادة ما يحدث على جانب واحد من الرأس، ويمكن أن يكون شديدًا لدرجة أنه يؤثر على الحياة اليومية، وغالبًا ما يصاحب الصداع النصفي أعراض إضافية، مثل الغثيان والقيء، والحساسية للضوء والصوت.

وفي الواقع، الصداع النصفي هو نوع شائع من الصداع، حيث يظهر لأول مرة في مرحلة المراهقة أو مرحلة البلوغ المبكرة ويميل إلى التكرار، وغالبًا ما يتضمن الصداع النصفي علامات تحذيرية، وأسباب الصداع النصفي غير مفهومة جيدًا، على الرغم من أن العوامل الجينية والبيئية قد يكون لها علاقة في ذلك.

أنواع الصداع الأخرى

الضغط أو النبض أو الخفقان في جميع أنحاء أو في منطقة معينة من الرأس، وقد تكون بعض أنواع الصداع مصحوبة بألم في العين، حيث يعاني معظم الناس من صداع في مرحلة ما من حياتهم، وهناك المئات من أنواع الصداع، بما في ذلك الصداع العنقودي والكافيين والصداع المرتد.

وفي الحقيقة، الصداع ناتج عن مجموعة واسعة من العوامل، حيث قد يكون بعضها حالات طبية، في حين أن الأنواع الأخرى هي أعراض لحالة أخرى.

ارتجاج في المخ وإصابات أخرى في الرأس

إحساس بالضغط الخفيف في رأسك أو صداع، وتشمل الأعراض ذات الصلة الارتباك والغثيان والدوخة، والارتجاج هو إصابة خفيفة في الرأس، ويحدث ذلك عندما يهز الدماغ أو يرتد أو يلتف داخل الجمجمة، مما قد يؤثر على نشاط الدماغ ويتلف خلايا الدماغ.

ورم في المخ

قد يحدث ضغط أو ثقل في الرأس أو الرقبة، ويمكن أن تسبب أورام الدماغ صداعًا شديدًا وغالبًا ما تكون مصحوبة بأعراض أخرى، مثل مشاكل الذاكرة أو مشاكل الرؤية أو صعوبة المشي، ويحدث ورم في المخ عندما تنمو الخلايا وتتكاثر لتشكل كتلة غير طبيعية في الدماغ.

ويمكن أن تكون أورام الدماغ غير سرطانية (حميدة) أو سرطانية (خبيثة)، ويمكن أن تنشأ في الدماغ (الأورام الأولية) أو تنمو من خلايا سرطانية انتقلت من أماكن أخرى في الجسم (أورام ثانوية).

تمدد الأوعية الدموية في الدماغ

يحدث في هذه الحالة ألم شديد في الرأس فجأة، حيث يصفه الأشخاص الذين أصيبوا بتمدد الأوعية الدموية بأنه «أسوأ صداع في حياتهم»، وتمدد الأوعية الدموية في الدماغ هو انتفاخ أو تضخم الأوعية الدموية، حيث يمكن أن يتسبب الضغط الزائد في تمزق الانتفاخ ونزيف الدماغ.

العلاجات المنزلية لتخفيف الضغط في الرأس

فيما يلي بعض الأشياء التي يجب تجربتها إذا كنت تعاني من صداع التوتر المزمن:

تقليل مصادر التوتر

خصص وقتًا لأنشطة الاسترخاء، مثل الاستحمام الساخن أو القراءة أو التدليك أو الإطالة

قم بتحسين وضعك لتجنب توتر عضلاتك

احصل على قسط كافٍ من النوم

عالج العضلات المؤلمة بالثلج أو الحرارة

يمكن أن تساعد أيضًا مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الأسبرين

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