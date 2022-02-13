طبيب البوابة: مشيمة الحامل تحمي الجنين من الكورونا بينما يؤثر فيروس كوفيد-19 بشكل كبير على العديد من النساء الحوامل ، فإن معدلات انتقال المرض من الأم إلى الطفل أثناء الحمل منخفضة للغاية.

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طبيب البوابة: مشيمة الحامل تحمي الجنين من الكورونا

دراسة

أظهرت دراسة جديدة من كلية الطب بجامعة بوسطن (BUSM) أن ACE-2 ، المُستقبل الذي يسمح لـ SARS-CoV- 2 بدخول الخلايا ، يوجد في مستويات أقل في مشيمة النساء المصابات بكوفيد-19 أثناء الحمل مقارنة بـ النساء الحوامل بنتيجة (سلبية للكوفيد).

تظهر النتائج على الإنترنت في المجلة الأمريكية لعلم الأمراض.

وقالت إليزابيث تاغلاور ، أستاذة مساعدة في طب الأطفال: "نعتقد أنه عندما تكون المرأة مصابة بـكوفيد-19 أثناء الحمل ، فإن المشيمة تتخلص من ACE-2 كوسيلة لمنع انتقال SARS-CoV-2 إلى الجنين".

طبيب البوابة: مشيمة الحامل تحمي الجنين من الكورونا

التجربة

في الدراسة ، شارك الفريق في جمع المشيمة من مجموعتين من النساء اللواتي ولدن من يوليو 2020 إلى أبريل 2021.

كانت المجموعة الأولى من النساء اللواتي حملن بشكل طبيعي ولم يتم الإبلاغ عن عدوى SARS-CoV-2 . اما المجموعة الثانية من النساء فكن إيجابيات لـفيروس SARS-CoV-2 وكان لديهن كورونا نشطة أثناء الحمل.

لاحظ الباحثون بعد ذلك ظهور ACE-2 في المشيمة تحت المجهر وقارنوها بعينة ACE-2 في المشيمة باستخدام تقنيات التحليل الجيني والبروتيني.

وفقًا للباحثين ، فإن المشيمة لها العديد من أوجه التشابه مع الرئة ، لذا فإن هذه الدراسة تسلط الضوء أيضًا على أهمية دراستها للمساعدة في فهم مجموعة متنوعة من أمراض الرئة وتسلط الضوء على الدور المهم للسيطرة على ACE-2 كوسيلة للوقاية من التهابات SARS-CoV -2 .

وخلص الباحثون إلى أن "المشيمة هي واحدة من" قصص النجاح "القليلة للوباء. إذا فهمنا كيف تحمي المشيمة الأطفال بشكل طبيعي من فيروس كوفيد-19 فقد يوفر ذلك معلومات مهمة عن العلاجات والاستراتيجيات للمساعدة في الوقاية من عدوى (SARS-CoV-2) من الاستمرار في الانتشار".

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