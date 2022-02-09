طبيب البوابة: لقاح الحامل يوفر حماية للجنين أظهرت دراسة أن لقاح كوفيد أثناء الحمل أدى إلى مستويات أجسام مضادة أكثر ديمومة عند الرضع ، مقارنة بالأطفال المولودين لأمهات غير محصنات ، وأمهات مصابات بفيروس كوفيد.

طبيب البوابة: لقاح الحامل يوفر حماية للجنين

الدراسة

أظهرت الدراسة من مستشفى ماساتشوستس العام (MGH) أن التتر - أو مستويات الأجسام المضادة - كانت أعلى في الأمهات اللواتي تم تلقيحهن ودم الحبل السري عند الولادة مقارنةً بهؤلاء المشاركين في الدراسة المصابين بفيروس كوفيد.

بعد شهرين ، كان لدى 98 في المائة من الرضع (48 من 49) الذين ولدوا لأمهات تلقين اللقاحات مستويات يمكن اكتشافها من الغلوبولين المناعي G (IgG) ، وهو الجسم المضاد الأكثر شيوعًا الموجود في الدم.

في ستة أشهر ، نظر الباحثون في 28 من الأطفال المولودين لأمهات تلقين اللقاحات ووجدوا أن 57 في المائة (16 من 28) ما زالوا مصابين بالـ IgG. تمت مقارنة ذلك مع 8 في المائة فقط (1 من 12) ولدوا لأمهات مصابات.

وقالت أندريا إيدلو ، أخصائية طب الأم والجنين: "في حين أنه لا يزال من غير الواضح مدى ارتفاع العيار المطلوب لحماية الرضيع تمامًا من كوفيد ، فإننا نعلم أن مستويات IgG المضادة للارتفاع ترتبط بالحماية من الأمراض الخطيرة".

وأضاف إيدلو: "تُظهر متانة استجابة الجسم المضاد هنا أن التطعيم لا يوفر حماية دائمة للأمهات فحسب ، بل أيضًا الأجسام المضادة التي تستمر في غالبية الأطفال حتى سن ستة أشهر على الأقل".

اشتملت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (JAMA) ، على أفراد تم تطعيمهم بجرعتين من اللقاح الجديد أو أصيبوا بالعدوى في الفترة من 20 إلى 32 أسبوعًا من الحمل ، عندما تبين أن نقل الأجسام المضادة عبر المشيمة الواهبة للحياة يكون كذلك في ذروتها.

طبيب البوابة: لقاح الحامل يوفر حماية للجنين

دراسات أخرى

أظهرت العديد من الدراسات أن النساء الحوامل معرضات بشدة لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة من كوفيد.

أظهرت دراسة حديثة بقيادة طبيب التوليد بجامعة يوتا هيلث أن الحوامل المصابات بفيروس SARS-CoV-2 أكثر عرضة بنسبة 40 في المائة للإصابة بمضاعفات خطيرة أو الوفاة أثناء الحمل مقارنة بأولئك غير المصابين بالفيروس.

أظهرت دراسة أخرى بقيادة معاهد الصحة الوطنية الأمريكية أن النساء الحوامل المصابات بعدوى كوفيد المتوسطة إلى الشديدة كن أكثر عرضة للولادة القيصرية أو الولادة المبكرة أو الموت في وقت قريب من الولادة أو التعرض لمرض خطير من اضطرابات ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، نزيف ما بعد الولادة أو من عدوى أخرى غير SARS-CoV-2.

وأوصى المعهد، "نظرًا للتأخر في تطوير لقاحات Covid-19 للرضع ، يجب أن تحفز هذه البيانات الأمهات على تلقي التطعيم وتعزيزه أثناء الحمل لتقوية دفاعات أطفالهن ضد مرض فيروس كورونا."

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