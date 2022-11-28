طبيب البوابة: مضار الجلوس طوال اليوم وأهمية التمرن نمط الحياة الخامل طوال اليوم سواء في مكان العمل أو البيت مع القليل من النشاط البدني يمكن أن يضر بصحتك الجسدية والعقلية. اظهرت الدراسات أنه إذا كان عملك يتضمن الجلوس لمدة 8 إلى 10 ساعات متتالية ، فأن هذا قد يؤثر سلبًا على رفاهيتك وطول العمر. يرتبط نقص النشاط البدني أيضًا بأمراض القلب والأوعية الدموية.

فما الذي يجب فعله؟ هل تترك عملك؟ هل تقوم بتخصيص وقت للتمرين ، هذه الدراسات وجدت طريقة سهلة وعملية للغاية لإنقاذ نفسك من الآثار الضارة للجلوس طوال اليوم.

طبيب البوابة: مضار الجلوس طوال اليوم وأهمية التمرن

الدراسة

نظر العلماء في بيانات تتبعت 40.000 مشارك في أربعة بلدان. نُشرت نتائج الدراسة في المجلة البريطانية للطب الرياضي.

حيث وجد الباحثون أن 30 إلى 40 دقيقة فقط من النشاط المعتدل يوميًا كافٍ لمواجهة الآثار السلبية على صحتك من الجلوس طوال اليوم.

طبيب البوابة: مضار الجلوس طوال اليوم وأهمية التمرن

نتائج البحث

كتب الباحثون: " في الأفراد الأكثر نشاطاً الذين يقومون بحوالي 30-40 دقيقة من النشاط البدني المعتدل إلى القوي ، فإن الصلة بين وقت الجلوس وخطر الموت لا يختلف بشكل كبير عن أولئك الذين يقضون أوقاتًا قليلة في الجلوس". هذا يدل على أن الأشخاص الذين يجلسون طوال اليوم ولكنهم قادرون على رفع معدل ضربات قلبهم لمدة نصف ساعة في اليوم، لديهم معدلات وفيات مماثلة لأولئك الذين يقومون بالتمرينات اليومية.

طبيب البوابة: مضار الجلوس طوال اليوم وأهمية التمرن

أي نوع من أنواع النشاط البدني

رفع معدل ضربات قلبك لا يعني الذهاب إلى تدريبات عالية الكثافة. يمكنك التمسك بمستوى معتدل من النشاط البدني وجني كل الفوائد. وتشمل بعض هذه الأنشطة الجري ، وركوب الدراجات ، والسباحة ، والرقص ، والبستنة ، أو ممارسة الرياضة. تذكر أن أي نشاط بدني أفضل من لا شيء. لذا اختر كل ما هو ممكن بالنسبة لك والذي تستمتع به.

طبيب البوابة: مضار الجلوس طوال اليوم وأهمية التمرن

الصحة الجيدة عملية للغاية

هذا التحليل يُظهر أن اتباع نمط رياضي جيد يمكن ان يكون ذو فوائد صحية أكثر مما يعتقد الكثير من الناس. لا تحتاج بالضرورة إلى عضوية في صالة الألعاب الرياضية. في الواقع ، ثبت أن مجرد المشي يوميًا لمدة 30 دقيقة أو أكثر يحسن صحة الناس ورفاههم بشكل عام.

لذلك في المرة القادمة التي تتبع فيها أنظمة غذائية صارمة أو تدريبات تتطلب الكثير من الجهد، يمكن أن تذكرك هذه الدراسة أنه حتى النشاط البدني البسيط والقليل على أساس منتظم يمكن أن يمهد الطريق لصحة جيدة وحياة طويلة.

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