طبيب البوابة: نصائح لتحسين الرؤية وصحة العين العيون

العيون أحد أعضاء الحواس الخمسة في الجسم ، تعمل كنوافذ لنا على العالم. ولأننا نستخدم عيوننا كل يوم ، يجب العناية بهما...

وفقًا للمعهد الوطني للعيون (NEI) ، تم عقد اجتماع إجماعي في عام 2001 لإنشاء تعريفات حالة قياسية للعديد من حالات العين ، والتي تشمل ضعف البصر لدى البالغين ، والتنكس البقعي المرتبط بالعمر ، والعمى ، وإعتام عدسة العين ، واعتلال الشبكية السكري ، والزرق، ومد البصر ، ضعف البصر وقصر النظر.

وفقًا للمعهد، تم جمع المعلومات من مراجعة الدراسات الوبائية الرئيسية بالتنسيق مع مؤلفيها المعنيين. باستخدام تقنية التحليل التلوي ، استخدموا معدلات انتشار العمر والعرق والجنس كمتغيرات لخفض التباين الكلي للمعدل.

باستخدام نماذج الانحدار اللوجستي المناسبة ، تم تطبيق معدلات الانتشار المجمعة على التعداد السكاني في الولايات المتحدة في عامي 2010 و 2011. وفقًا للبيانات التي تم الحصول عليها ، أدت النتائج إلى استنتاج أنه بين عامي 2010 و 2050 ، كان العدد التقديري للأشخاص المتضررين من أكثر اضطرابات العين شيوعًا ستكون ضعف العدد السابق.

تماشياً مع هذه الزيادة المتوقعة في معدل حالات اضطرابات العين ، يجب أن يكون الناس على دراية بكيفية الحفاظ على صحة العين والرؤية.

التغذية عنصر أساسي في العناية بالعيون. يجب على الشخص التفكير في التغذية الصحية من أجل رؤية جيدة. وأضاف المنشور أن حماية عين المرء تبدأ بالطعام الموجود على طبقه. وفقًا لبعض الدراسات ، يمكن أن تساعد العناصر الغذائية ، مثل الزنك وأحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين C واللوتين وفيتامين E في منع ضعف البصر المرتبط بالعمر ، مثل الضمور البقعي وكذلك إعتام عدسة العين.

تشمل الأطعمة التي يُنظر إليها على أنها مصادر ممتازة السبانخ والخضروات الورقية واللفت والكرنب. مصادر البروتين غير اللحوم مثل البيض والمكسرات والفاصوليا. ثمار الحمضيات مثل البرتقال ؛ والأسماك الزيتية مثل السلمون والتونة. الجزر والفواكه والخضروات الأخرى ذات اللون البرتقالي هي أيضًا أطعمة تعزز صحة العين والرؤية ، وفقًا للصحة. وذكر المنشور أن هذه الأطعمة هي مصادر غنية بفيتامين أ الذي يساعد على الوظيفة المثلى لأجزاء مختلفة من العين ، مثل شبكية العين.

يساعد التحكم في الوقت الذي يقضيه الشخص أمام شاشة الكمبيوتر أيضًا في الحفاظ على صحة البصريات. وفقا لمستشار البصريات بكلية فاحصي البصريات الدكتورة سوزان بلاكيني (عبر News Medical)، لن تسبب أجهزة الكمبيوتر ضررًا دائمًا للعين ؛ ومع ذلك، يمكن أن تؤدي إلى إجهاد العين أو تفاقم حالات العين الحالية. لتقليل تأثير استخدام أجهزة الكمبيوتر على أعين المرء ، يجب على المرء إعداد شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص به على مستوى تكون فيه العين مريحة. يجب أن يكون الجزء العلوي من الشاشة على مستوى العين بينما يجب أن تكون الشاشة على بعد حوالي 18 إلى 30 بوصة من الشخص. بالنسبة إلى وهج الكمبيوتر ، يمكن إعادة تسمية الشاشة بحوالي 10 إلى 15 درجة ، مع مراعاة ما يفضله الشخص. يمكن أيضًا استخدام شاشة الوهج ، وكذلك الستائر فوق النوافذ القريبة.

يستمتع الناس بالسباحة والأنشطة المائية الأخرى ، خاصة في المسبح وعلى الشاطئ. وفقًا لمجلة Best Health Magazine ، فإن ارتداء نظارات واقية تحت الماء واثناء القيام بالنجارة من شأنه حماية العينين. إن استخدام زوج من النظارات الواقية للسباحة من شأنه أن يحمي العينين من التلف المحتمل من الكلور بينما تمنع نظارات النجارة العينين، وخاصة القرنية ، من التآكل بسبب الحطام.

إدارة التدخين هي إحدى طرق منع تلف العين. تدخين السجائر ينقل النيكوتين إلى مجرى الدم ، مما يعزز انقباض الأوعية الدموية ، بما في ذلك الأوعية الدموية التي تزود العين بالمغذيات والأكسجين. وفقًا لـ Get Eyes Smart ، يعد تجنب التدخين والتدخين غير المباشر والإقلاع عنه من أكبر الاستثمارات عندما يتعلق الأمر بصحة العين على المدى الطويل. وأضاف المنشور أن مخاطر أمراض العيون مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر الناجم عن التدخين ستنخفض إلى مستوى يوازي الأشخاص الذين لم يدخنوا في أي وقت من حياتهم.

بشكل عام ، تعد العيون السليمة أحد أفضل الأصول في جسم الإنسان. إلى جانب الرعاية المناسبة ونمط الحياة المناسبين ، سيمكنون الناس من العمل بشكل مستقل في أي مكان.

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