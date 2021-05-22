عزيزي الرجل: هل تحافظ على نظافتك الشخصية الحميمة؟

هناك العديد من الأشياء المتعلقة بنظافة الرجال التي تبهر النساء، ولكن الشيء الأكثر أهمية هو الطريقة التي يعتنون بها بمنطقتهم الحميمة...

نظرًا لأنها المنطقة الأكثر حساسية في الجسم وذات البشرة الأكثر حساسية ، فإن الطريقة التي يحافظون بها على النظافة حول المنطقة تتحدث عن شخصيتهم أكثر من أي شيء آخر.

النظافة الشخصية مهمة ، من الحفاظ على صحتك وأمانك لإبقاء المرأة الموجودة في حياتك سعيدة. لا يعني ذلك أن المرأة ستجعلها مشكلة إذا تجنبت الاستحمام أو الحلاقة ، ولكن قد تكون نظافتك الشخصية أكثر أهمية لتأثيرها مما قد تتفهمه.

طبيب البوابة يقدم نصائح هامة حول كيفية العناية بمنطقتك الحميمة:

لتجنب أي مرض معدي ، يجب على الرجال ضمان جفاف أعضائهم التناسلية بعد السباحة أو الاستحمام أو أي شيء يؤدي إلى التعرق. إنها منطقة يمكن أن تلتقط الكثير من الرطوبة بسرعة كبيرة ، وبالتالي من الآمن تجفيفها جيداً قبل الجماع.

وضع روتين للتنظيف

قم بدمج روتين التنظيف بمعدل، مرة واحدة يوميًا وبعد كل تمرين مليء بالعرق وستكون بخير. في حين أن صابون التنظيف والماء كافيان للعمل ، فمن المناسب استخدام غسول لطيف. تحدث الالتهابات في الأعضاء التناسلية بسبب عدم انتظام مستويات الأس الهيدروجيني. فقط حفنة من الغسولات الحميمة يمكن أن تساعد في التحكم في توازن درجة الحموضة إلى 3.5 المثالية ، ومراقبة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.

ارتدِ ملابس داخلية جديدة

يمكن أن يؤثر العرق والضغط على الجلد ويسبب حكة اللعب. على أي حال ، أثناء ممارسة الرياضة ، من الأساسي ارتداء ملابس ضيقة لتجنب أي ضرر للأجزاء. ولكن من المهم أيضًا الحفاظ على روتين التنظيف بعد التمرين وتغيير الملابس إلى ملابس مناسبة.

تذكر قص وحلاقة شعر العانة

لا تنس أن تهتم بشعر العانة ، قص أو احلق المنطقة جيدًا قبل ممارسة الجنس ثم قم بغسلها بغسول حميم وماء.

الرائحة الطيبة

يجب غسل المنطقة المحيطة الخاصة بشكل جيد لأن العرق والشعر يمكن أن يجعلوا رائحة المنطقة رهيبة مثل الإبطين. تحتاج المنطقة إلى ضعف كمية الغسيل ، خاصة وأن العرق يبقى مغطى بالملابس لفترة أطول من اليوم مما تعتقد.

النتيجة:

يميل كل من الرجال والنساء بالتساوي إلى الإصابة بالعدوى البكتيرية. الجلد في المنطقة الحميمة حساس وسيدعو بشكل عام للأمراض في جزء من الثانية. في الواقع ، إذا لم يتم الحفاظ على النظافة الشخصية يوميًا ، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث العديد من الإصابات مثل التهاب المسالك البولية والهربس وفطريات الذكور وعدوى الأربية الفطرية. أيضا ، يمكن أن تؤدي حركة سيئة واحدة إلى أخرى. لذلك تمامًا مثل النساء ، يحتاج الرجال إلى التعامل جيدًا مع أعضائهم الخاصة أيضًا والحفاظ على نظافة أجسامهم.

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