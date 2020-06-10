طبيب البوابة: نصائح لتحسين الرؤية وصحة العين

الرؤية هي أحد الحواس الخمسة الهامة، تعمل العينين كنوافذ للعالم . ولأن الناس يستخدمون أعينهم كل يوم ، يجب الاعتناء بهما بطريقة جيدة.

وفقًا للمعهد الوطني للعيون (NEI) ، تم عقد اجتماع توافقي في عام 2001 لإنشاء حالة قياسية تعريفات للعديد من حالات العين ، والتي تشمل ضعف البصر لدى البالغين ، والضمور البقعي المرتبط بالعمى ، والعمى ، وإعتام عدسة العين ، واعتلال الشبكية السكري ، والزرق ، ومد البصر. ضعف البصر وقصر النظر.

حسب المعهد ، تم جمع المعلومات من مراجعة الدراسات الوبائية الرئيسية بالتنسيق مع مؤلفيها. باستخدام تقنية التحليل التلوي ، استخدموا معدلات الانتشار الخاصة بالعمر والعرق والجنس كمتغيرات لخفض التباين الإجمالي للمعدل المجمع.

باستخدام نماذج الانحدار اللوجستي المناسبة ، تم تطبيق معدلات الانتشار المجمعة على تعداد السكان في الولايات المتحدة في عامي 2010 و 2011. وفقًا للبيانات التي تم الحصول عليها ، أدت النتائج بين عامي 2010 و 2050 ، إلى استنتاج ان العدد التقديري للأشخاص المتضررين من أكثر اضطرابات العين شيوعًا هي ضعف العدد السابق.

تماشيًا مع معدل الزيادة المتوقع لحالات اضطراب العين ، يجب أن يكون الناس على دراية بكيفية الحفاظ على صحة العين ورؤيته.

التغذية عنصر أساسي للعناية بالعيون. وفقا لدراسة نشرت في موقع ويب ميد يجب على الشخص التفكير في التغذية من أجل رؤية جيدة. وأضاف المنشور أن حماية العين تبدأ بالطعام. وفقًا لبعض الدراسات ، يمكن أن تساعد المغذيات ، مثل الزنك وأحماض أوميجا -3 الدهنية وفيتامين سي ولوتين وفيتامين هـ على منع ضعف البصر المرتبط بالعمر ، مثل الضمور البقعي ، وإعتام عدسة العين. تشمل الأطعمة التي يُنظر إليها كمصادر ممتازة السبانخ ، والخضروات الورقية الخضراء واللفت ؛ ومصادر البروتين غير اللحوم مثل البيض والمكسرات والفاصوليا ؛ والحمضيات مثل البرتقال. والأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة. والجزر والفواكه والخضروات الأخرى ذات اللون البرتقالي هي أيضًا أطعمة تعزز صحة العين ورؤيته. وقال المنشور إن هذه الأطعمة هي مصادر غنية بفيتامين أ الذي يساعد على الوظيفة المثلى لأجزاء مختلفة من العين ، مثل الشبكية.

يساعد التحكم في وقت النظر الى الشاشة أيضًا في الحفاظ على صحة العيون. وفقًا لمستشارة كلية البصريات في كلية البصريات الدكتورة سوزان بلاكني "لن تتسبب أجهزة الكمبيوتر في تلف العين بشكل دائم. ومع ذلك ، يمكن أن تؤدي إلى إجهاد العين أو تفاقم حالات العين الحالية". لتقليل تأثير استخدام أجهزة الكمبيوتر على العين ، يجب على المرء إعداد شاشة الكمبيوتر الخاصة به عند المستوى الذي تكون فيه العين مريحة. يجب أن يكون الجزء العلوي من الشاشة في مستوى العين بينما يجب أن تكون الشاشة على بعد حوالي 18 إلى 30 بوصة من الشخص. بالنسبة إلى وهج الكمبيوتر ، يمكن إعادة وضعيه الشاشة إلى حوالي 10 إلى 15 درجة ، مع مراعاة تفضيل الشخص. يمكن أيضًا استخدام شاشة المنخفضة الوهج ، وكذلك الواقيات.

يستمتع الناس بالسباحة والأنشطة المائية الأخرى ، خاصة في المسبح والشاطئ في الصيف لذلك فأن ارتداء النظارات الواقية في الأنشطة التي تنطوي على غمر العينين تحت الماء أو النظر مباشرة الى مصدر حراري يحمي العينين. وقال المنشور إن زوجًا من نظارات السباحة المناسبة للعينين سيحمي العينين من الأضرار المحتملة من الكلور في حين أن نظارات الوقاية ستمنع العيون ، وخاصة القرنية ، من التآكل بسبب الوهج.

تجنب التدخين هي إحدى الطرق لمنع تلف العين. تدخين السجائر يضخ النيكوتين في مجرى الدم ، مما يعزز انقباض الأوعية الدموية ، بما في ذلك الأوعية الدموية التي تغذي العينين بالأكسجين. وفقًا لـلدراسة يعد تقليل التدخين والإقلاع عنه وتجنب التدخين السلبي بعضًا من أكبر الاستثمارات عندما يتعلق الأمر بصحة العين على المدى الطويل. وأضاف المنشور أن مخاطر أمراض العيون مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر الناجم عن التدخين ستنخفض إلى مستوى موازٍ للأشخاص الذين لم يدخنوا في أي مرحلة من حياتهم.

بشكل عام ، يعد زوج من العيون السليمة أحد أفضل الأصول في جسم الشخص. جنبا إلى جنب مع الرعاية المناسبة وأسلوب الحياة ، سوف تمكن الناس من العمل بشكل مستقل في أي مكان.