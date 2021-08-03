طبيب البوابة: نصائح لتعزيز احترام الطفل القصير لذاته

للأسف مجتمعنا لديه معايير جمال صارمة للغاية وغالبا ما يجبرنا على الالتزام بها. ومع ذلك ، نظرًا لمعايير الجمال العالية، فإننا نميل إلى جعل الآخرين يشعرون بالسوء بسبب أجسامهم غير الكاملة تمامًا...

"إنه قصير جدًا."، لقد سمعنا جميعًا عبارات مماثلة في حياتنا. أحيانًا يقول أصدقاؤنا ذلك ، وأحيانًا يتم توجيه هذه الملاحظات لنا وأحيانًا نحن من نقول أشياء مثل هذه.

عندما يسمع طفلك أن قصره أمر "غير جذاب" أو ليس سمة "جيدة" ، فإنه يؤثر على تقديره لذاته. يمكن أن تكون المدارس مكانًا سيئا للأطفال. يمكن لبعض الأطفال أن يسخروا من طفلك بسبب طولهم أو مظهرهم أو أي سمة أخرى لديهم. لذا ، فإن السؤال الذي يطرح نفسه ، كيف يمكنك تعزيز احترام طفلك لذاته إذا كان يواجه بعض المشكلات بسبب قصر طوله؟

إليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتجنب أي مخاوف بشأن طولهم وتشجيعهم أيضًا على الافتخار بأجسادهم وتقدير شخصيتهم.

كيف يؤثر النمو على كل شخص بشكل مختلف؟

إذا سمعت يومًا أن طفلك يتحدث عن أنه أقصر من الجميع ، فمن المهم أن تخبره أن النمو يحدث بشكل مختلف للجميع. يزداد طول بعض الأشخاص في سن مبكرة ، بينما في بعض الحالات ، قد يستغرق البعض الآخر بعض الوقت حتى يحدث النمو. إن إجراء هذه المحادثة مع طفلك لن يساعد طفلك على الشعور بالراحة تجاه نفسه فحسب ، بل سيسمح له أيضًا بمشاهدة نموه بموضوعية وليس بشكل شخصي.

استمع جيداً

في بعض الأحيان ، لا يريد طفلك حلاً لمشاكله. في بعض الأحيان يريدون منك فقط الاستماع إليهم ولمشاعرهم. استمع إلى ما يقوله طفلك واسمح له أن يشعر بما يقوله. بدلاً من رفض مخاوفهم بشأن طولهم ، يمكنك طمأنتهم حول كيفية نمو بعض الأطفال بشكل أسرع من الآخرين وسيحدث كل شيء بوتيرته الخاصة. يمكن أيضًا أن يكون الوقت مناسبًا لإجراء محادثة حول كيفية الاختلاف عن معايير الجمال في المجتمع وتقدير ميزاتها الفريدة وجسمها.

لا تفترض أنه يعاني قبل ان يخبرك

كآباء ، نميل إلى الإفراط في الانفعال تجاه مشاعر أطفالنا. نحن نحلل المشاعر التي قد لا يشعرون بها. نعلم أنك تريد حماية طفلك ، لكن لا تفترض أنه يشعر بالسوء بشأن طوله قبل أن يقول لك شيئًا. على سبيل المثال ، ترى أطفالًا يتحدثون عن طول طفلك وتفترض أن طفلك يشعر بالسوء حيال ذلك. بصفتك والدًا مسؤولًا ، فأنت تتحدث معهم حول هذا الموضوع. لكن ما حدث هو أنك جعلتهم يشعرون بشيء لم يلاحظوه في البداية. لذلك ، فهم الآن يدركون طولهم وكيف ينظر إليهم الآخرون. لذلك ، من المهم أن تدع طفلك يتكلم أولاً وتسمح له بالتعبير عن مخاوفه لوحده.

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