عروس البوابة: لا تتركي موسم الأمطار يؤثر على جمالك

يعتبر الطقس الموسمي من أكثر الأجواء رومانسية وتختار الكثير من الفتيات هذا الموسم للزواج سواء في الجزر أو على اليابسة. وعلى الرغم من أن وباء كورونا جعل حفلات الزفاف رسمية ومقتضبة ، إلا أن الشيء الوحيد الذي لا يزال قائماً هو العرائس الجميلات...

يمكن أن يجعل الطقس الموسمي حالة بشرتك صعبة بعض الشيء بسبب الرطوبة الزائدة. "يمكن أن تؤدي المستويات المتزايدة للرطوبة في الهواء إلى عدد من المشاكل الجلدية مثل حب الشباب ، والأكزيما ، والرؤوس البيضاء ، والفطريات ، والتهيج ، والحكة ، والجلد الدهني ، والشعور بالرطوبة المستمرة على الجلد. التوازن الطبيعي لدرجة الحموضة في الجلد وتعرض البشرة للاضطراب يقللان من قدرة الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة بشكل ملحوظ، مما يؤدي إلى جفاف الجلد وزيادة دهون البشرة. نقدم لك اليوم نصائح مهمة من الخبراء لتتألقي في يوم زفافك:

الاهتمام بنظامك الغذائي

النظام الغذائي هو جانب مهم عندما يتعلق الأمر ببشرة صحية ، لذلك عليك أولاً إصلاح نظامك الغذائي اليومي. زيادة البروتين في النظام الغذائي. عقلية الأكل المتوازنة ضرورية للحفاظ على صحة الجلد. قومي بإضافة الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض والجزر والخضروات الخضراء والمكسرات ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

للبشرة الدهنية

نظرًا لارتفاع مستوى الرطوبة ، ستشعر البشرة الدهنية بمزيد من الزيت ، وفي هذه الحالة سيتعين عليك استخدام منتجات تتحكم في إفراز الزيت. استثمري في مستحضرات الوقاية من الشمس والمرطبات التي تحتوي على الجل. استخدمي غسول الوجه بزيت شجرة الشاي أو حمض الساليسيليك (1٪) وماء الورد كتونر. استخدمي كريم الريتينول بنسبة 0.025٪ للاستخدام اليومي في الليل قبل ثلاثة أشهر من يوم الزفاف. يجب على كل عروس التأكد من أن العرائس يبدأن في التعود على تنظيف وجههن على الأقل مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم. استبدلي المنظف المرطب بمنظفات حمض الفاكهة ، واستبدلي أيضًا المرطبات ذات الأساس الكريمي بالجيل / المستحضرات التي تعتمد على الماء.

للبشرة الجافة

المنتجات التي تحتوي على حمض الهيالورونيك والببتيدات مثالية للبشرة الجافة لأنها تساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة. اختاري علاجات ترطيب الوجه مع علاج الميزو. ابدئي العلاج قبل ثلاثة أشهر من الزفاف.

للبشرة العادية

تؤثر الرياح الموسمية أيضًا بشكل خطير على الأشخاص ذوي البشرة العادية، لذلك يجب على المرء أن يبدأ العناية المناسبة بالبشرة. التنظيف الروتيني المنضبط يوميًا وعلاجات الوجه كل 28 يومًا لمدة ثلاثة أشهر قبل يوم الزفاف أمر لا بد منه. اختاري التقشير المتوهج مع علاجات الوجه. يمكنك إضافة تخطيط ديرما الذي سيساعد على إزالة زغب الخوخ ، وتوحيد لون البشرة وإضافة توهج واضح.

علاجات أخرى

1. خططي لروتين علاجاتك قبل ثلاثة إلى ستة أشهر على الأقل من يوم زفافك وبالتشاور المنتظم مع اختصاصي التجميل السريري.

2. لا تجربي أبدًا منتجًا جديدًا قبل يوم زفافك. جربيها قبل ثلاثة أشهر على الأقل ، حتى تساعدك على معرفة ما إذا كان لديك حساسية من أي منها.

3. راقبي مستويات القلق وحاولي الاسترخاء لأن هرمونات التوتر ستؤدي إلى تدهور بشرتك.

4. اشربي الكثير من الماء والسوائل الأخرى مثل ماء جوز الهند وعصير الليمون وعصير الفاكهة الطازج واللبن للبقاء رطبًا.

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