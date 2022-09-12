طبيب البوابة: نصائح لعلاج تساقط الشعر بعد كورونا أثر فيروس كورونا على الناس أثناء وبعد انتهاء العدوى. أحد هذه الأعراض المزعجة هو تساقط الشعر. المزيد والمزيد من الناس يعانون من هذه الحالة ويشعرون بالكآبة. بسببها.

في المملكة المتحدة ، وجد تحليل لـ 2.4 مليون مريض كوفيد أن 79 بالمائة أبلغوا عن حالات تساقط الشعر بعد كوفيد-19.

إذا كنت تبكين أيضًا بسبب تساقط الشعر كل يوم ، فإليك بعض النصائح المتخصصة لمساعدتك على تحسين صحة شعرك ومنع تساقط الشعر.

طبيب البوابة: نصائح لعلاج تساقط الشعر بعد كورونا

كيف يمكن أن يتسبب مرض كوفيد -19 في تساقط الشعر

يمكن أن تتسبب الإصابة بـ كوفيد-19 في حدوث تغيير في شعرك لأنه عندما يحول جسمك انتباهه إلى مكافحة الفيروس ، فإنه لا يضع الكثير من الطاقة في أشياء أقل إلحاحًا مثل نمو الشعر.

لا يأتي التساقط المرتبط بـ كوفيد-19 بأعراض في فروة رأسك مثل الاحمرار أو التقشر أو الحكة أو الحرقان ، على عكس بعض حالات تساقط الشعر الأخرى.

وجدت دراسة أن تساقط الشعر الكربي المرتبط بـكوفيد-19 (تساقط الشعر المفرط) يحدث بشكل عام من شهر إلى شهرين بعد الإصابة. وفقًا للبحث ، يعاني ما يصل إلى 60٪ من المصابين بكوفيد-19 من تساقط الشعر.

طبيب البوابة: نصائح لعلاج تساقط الشعر بعد كورونا

تقليل الإجهاد

الإجهاد عامل شائع لتحفيز تساقط الشعر. إليك كيف يحدث ذلك. تتحرك كل خصلة شعر خلال ثلاث مراحل - مرحلة نمو (طور التنامي) تستمر من ثلاث إلى ست سنوات ، ومرحلة انتقالية (كاتاجين) تستمر من أسبوعين إلى أربعة أسابيع ومرحلة راحة (تيلوجين) تستمر من شهرين إلى أربعة أشهر. يتساقط الشعر بعد التيلوجين. تمر جميع شعيرات رؤوسنا في مراحل مختلفة من هذه الدورة ، لذا فإن 10 في المائة فقط منهم سيكونون في حالة تيلوجين في المرة الواحدة.

ومع ذلك ، يمكن لحدث مرهق مثل عدوى كوفيد أن ينقل العديد من الشعر إلى مرحلة التيلوجين دفعة واحدة ، مما سيؤدي إلى تساقط الشعر بشكل كبير بعد شهرين إلى أربعة أشهر. جرب الأنشطة السلمية مثل التأمل وكتابة اليوميات والتمارين الرياضية لتخفيف التوتر على أساس يومي.

طبيب البوابة: نصائح لعلاج تساقط الشعر بعد كورونا

المكملات

تلعب الفيتامينات دورًا مهمًا في تقليل تساقط الشعر. يلعب الحديد وفيتامين د والزنك وفيتامين ب دورًا مهمًا في نمو الشعر. على الرغم من أنه يمكن الحصول على جميع هذه العناصر الغذائية من النظام الغذائي للفرد ، إلا أنه في كثير من الأحيان يمكن أن يعاني الناس من نقص في هذه العناصر الغذائية بسبب الأمراض أو أحداث الحياة المجهدة أو الحمل أو انقطاع الطمث أو ببساطة بسبب الانشغال الشديد وعدم الاهتمام بالتغذية.

في مثل هذه الحالات ، يمكن أن تتأكد بعض المكملات الغذائية من عدم وجود نقص في هذه العناصر الغذائية الأساسية في أي يوم. ومع ذلك ، من المهم استشارة طبيبك قبل تناول أي مكملات وكذلك الالتزام بالجرعة التي نصح بها طبيبك.

طبيب البوابة: نصائح لعلاج تساقط الشعر بعد كورونا

نظام غذائي صحي وترطيب

يمكن أن يؤدي تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على ما يكفي من العناصر الغذائية الأساسية والحفاظ على رطوبة الجسم إلى تعزيز صحة الشعر. يمكنك تضمين الأسماك الدهنية في نظامك الغذائي والتي تعد مصدرًا جيدًا للبروتين والسيلينيوم وفيتامينات ب ، والتي تساعد على تعزيز صحة الشعر.

يعتبر البيض أيضًا مفيدًا للشعر الصحي لأنه يحتوي على البروتين والبيوتين والسيلينيوم والزنك ومجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية.

الخضار والفواكه ذات الأوراق الخضراء الداكنة مثل التوت والكرز والمشمش والعنب والبرتقال مليئة بالعناصر الغذائية التي تمنع تساقط الشعر. تشمل المكسرات والبذور فيتامين هـ والزنك والسيلينيوم وأحماض أوميغا 3 الدهنية ، مما يساعد على منع تساقط الشعر.

طبيب البوابة: نصائح لعلاج تساقط الشعر بعد كورونا

أخذ قسط كافٍ من النوم

الحصول على قسط وافر من النوم ضروري أيضًا لمنع تساقط الشعر. يساعد هرمون الميلاتونين في نمو الشعر ويمنع تساقطه. يُفرز هذا الهرمون في الدماغ ليلاً أثناء نومنا. لذلك ، يمكن أن يؤثر قلة النوم أو سوء نوعية النوم على إنتاج الميلاتونين ، مما قد يؤثر على صحة شعرك. إذا كان تساقط الشعر شديدًا ولم يتحسن ، فهناك العديد من العلاجات المتاحة التي يمكنك طلبها من مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

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