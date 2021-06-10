طبيب البوابة: نصائح للتغلب على الخجل عندما يتعلق الأمر بالجنس

على الرغم من تقدم المجتمع بوتيرة سريعة ، لا يزال الحديث عن العلاقات الجنسية شأناً صامتاً في أجزاء كثيرة من العالم...

لا يحب الناس التحدث بصراحة عن العلاقات الجنسية أو تثقيف أطفالهم عنه أو حتى مناقشته مع الأصدقاء المقربين. أيضًا ، عندما يتعلق الأمر بالحميمية مع الشريك ، لا يستطيع الكثير من الناس التعبير عن رغباتهم وتفضيلاتهم ، مما يؤدي غالبًا إلى حياة جنسية مملة وباهتة. مهما كانت نتائج ذلك ، فإن السبب الرئيسي لهذا المحرمات حول الجنس هو الخجل.

فيما يلي بعض النصائح للتغلب على الخجل عندما يتعلق الأمر بالجنس:

ركز على المغازلة

لا تقللي من أهمية المغازلة وأن تكون موحيًا بمهارة عندما يتعلق الأمر بالحصول على ما تريدينه في السرير. وتذكري بأن الجنس لا يبدأ في غرفة النوم. يمكن أن تبدأ أيضًا في اللحظة التي تذهب بها الى عملك كل يوم. غازل شريكك خلال النهار بترك ملاحظات رومانسية وإرسال رسائل بريد إلكتروني وأغاني عاطفية.

ارتدي ملابس مبهرة

إذا كنت في حالة مزاجية لممارسة الجنس ولكنك لا تشعرين بالراحة لقول شيء ما لفظيًا ، يمكنك جذب انتباه شريكك من خلال التلميح عن طريق ارتداء ملابس جذابة ومثيرة. حتى لو كنتما معًا لسنوات ، فإن هذا لا يعني أن خزانة ملابسك يجب أن تحتوي على ملابس رسمية. قومي بشراء بعض الملابس المثيرة من حين لأخر لتغير الأجواء وإيصال الرسالة.

ضبط الحالة المزاجية

عندما يتعرض شريكك للتوتر من يوم شاق في العمل ، قد يكون من الصعب أن تسأليه عما ترغبين به فيما يتعلق بالجنس. لكن الجو المناسب يمكن أن يساعد. يمكن أن يؤدي تحويل غرفة نومك إلى مساحة رومانسية مع الشموع والموسيقى الرومانسية والزهور إلى تحويل غرفة نومك العادية إلى عش حب. يمكنك أيضا حجز غرفة فندقية خلال أيام إجازة نهاية الأسبوع لكسر الروتين والتخلص من الملل.

اجعليه البطل

السبب الذي يجعل العديد من النساء يخجلن من طلب ما يردن هو أنهن لا يرغبن في إيذاء مشاعر شريكهن. ومع ذلك ، أخبريه كم هو رائع في السرير، وأنه سيكون من المدهش أكثر أن يفكر في اقتراحاتك. اتخذي أسلوبًا إيجابيًا بدلًا من جعله يشعر بأنه غير جذاب لعدم إدراكك لما تريده.

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