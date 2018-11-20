10 أعراض هامة للاصابة بالسكري

زيادة او خسارة الوزن بدون سبب من مؤشرات الاصابة بالسكري

يعتبر تشخيص مرض السكري من الامور الصعبة جدا خصوصا في المرحلة المبكرة، لأن الأعراض مبهمة ويمكن أن تختلط مع اعراض اخرى بسهولة. رغم ذلك، يجب الحذر، فالاخفاق في تشخيص المرض لفترة طويلة من الوقت، يمكن ان يسبب تغلغل مرض السكري في الجسم والاعضاء الداخلية.

وينصح الاطباء بالحصول على فحص دم بعد سن الاربعين بانتظام، خصوصا النساء. بالاضافة يجب مراقبة الاعراض التالية، وعدم الاستخفاف بها:

1. خسارة الوزن بدون سبب

اذا لم تكن تتبع حمية غذائية وبدأت بخسارة الوزن بسرعة وبدون سبب مرضي فقد يكون السبب خلل في استهلاك الغلوكوز، الامر الذي يسبب توجه الجسم الى استهلاك مخزون الدهون للطاقة وبالتالي خسارة الوزن.

2. التبول أكثر

الذهاب المتكرر الى الحمام قد يكون مؤشرا على الاصابة بحالة بوليوريا التي قد تشير الى وجود حالة سكري.

3. الشعور بالعطش أكثر

هل تشعر بالعطش الشديد فجاءة – يمكن ان يحدث ذلك نتيجة لخسارة الجسم للماء من خلال التبول المتكرر.

4. ضعف النظر

إذا اصبحت رؤيتك مشوشة، قد يكون السبب زيادة مستوى الجلوكوز في الدم، ويترسب الجلوكوز حول عدسات العين، مما يجعل عيونك مشوشة.

5. ظهور بقع لونية على الجسم

تبدأ البقع الداكنة بالظهور، في بادئ الامر على وحول الرقبة، وهي مؤشر على مرض السكر: يرد الجسم على خسارة الأنسيولين عن طريق زيادة الصبغات أكثر فأكثر.

6. الشعور بالتعب بسهولة

الشعور المفاجئ والمتكرر بالتعب والإعياء قد يشيران إلى تطوير مرض السكر أيضا.

7. الشعور بالجوع سريعا

يعمل الأنسيولين على جعل الناس يشعرون بالجوع أكثر بكثير من الاشخاص العاديين، مما يجعلهم يلتهمون الطعام أكثر، او الذي يعرف طبيا باسم polyphagia.

8. تستغرق جروحك وقت أطول للشفاء

من مؤشرات الاصابة بمرض السكر تأخر التئام الجروح والخدوش وعدم شفائها بسرعة.

9. الإصابة بالالتهابات المهبلية أو المسالك البولية كثيرا

عندما يتعزز الجلوكوز إلى حد معين، يبدأ بالتسبب بالإصابات الدورية، لذا اذا كنت تتعرض للالتهابات في أغلب الأحيان ، خصوصا في منطقة المهبل والمسالك البولية، فقد يكون هذا مؤشرا أخر على احتمال الاصابة بمرض السكر.

10. أطرافك تصاب بالخدر أو تشعر بوخز الإبر والدبابيس

من المؤشرات الأخرى للاصابة بمرض السكر حدوث الاعتلال العصبي وباقي وظائف الأعصاب، التي تؤدي إلى الأحاسيس بالخدر في الأطراف، مثل الوخز أو الدبابيس.