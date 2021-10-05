طبيب البوابة: نصائح هامة لزيادة فرص الحمل الحمل عملية معقدة ، ويمكن للعديد من العوامل أن تؤثر عليه. ينجح بعض الأزواج في الحمل في غضون شهر من المحاولة ، بينما بالنسبة للآخرين ، يمكن أن تكون فترة الانتظار أطول لأن أجسامهم غير مستعدة لذلك. يقول الأطباء "يبدأ الحمل الصحي قبل الحمل". لذلك ، من الضروري أن تحضري نفسك عاطفيًا وجسديًا. يمكن أن يساعدك التخطيط المسبق للحمل أنت وشريكك على فهم كيفية تحسين فرصك في الحصول على حمل صحي. يتم ذلك من خلال إجراء بعض الاختبارات وإجراء بعض التغييرات في نمط الحياة.

طبيب البوابة: نصائح هامة لزيادة فرص الحمل

قائمة الأمور التي يجب الالتزام بها عند محاولة الحمل:

الفحص الطبي

يمكن أن يساعدك اختبار ما قبل الحمل في تحديد أي مضاعفات متعلقة بالصحة قد تتداخل مع فرصك في الحمل. تحتاجين أنت وشريكك إلى الخضوع لفحص طبي للتأكد من أنكما بصحة جيدة ويمكنهما الحمل. أثناء الفحص ، يمكن لمقدم الرعاية الصحية مراجعة قضايا مثل تاريخك الصحي وعائلتك للحصول على فهم أفضل للعوامل التي قد تزيد من فرص حدوث مضاعفات.

مراجعة تاريخ الأدوية

يوصى بتنظيف خزانة الأدوية الخاصة بك عند التخطيط للحمل. راجعا جميع الأدوية والأعشاب التي لا تستلزم وصفة طبية والتي كنت أو كنتما تتناولانها يوميًا لمشاكل صحية مثل الصداع ونزلات البرد والقلق. ناقشاها مع الطبيب لأنها قد تحتوي على بعض المكونات التي قد لا تكون جيدة أثناء الحمل.

إضافة فيتامينات متعددة

تستغرق رحلة الحمل تسعة أشهر وهي ليست سهلة بالنسبة للمرأة. يؤدي الحمل إلى العديد من التغيرات الجسدية والعاطفية. هذا يزيد من الطلب على العناصر الغذائية للبقاء بصحة جيدة ولياقة. إلى جانب ذلك، فإن العناصر الغذائية مطلوبة أيضًا للحصول على جنين صحي داخل الرحم. لذا ، فأنتِ بحاجة إلى زيادة تناول الفيتامينات المتعددة لضمان حمل صحي. تحدثي إلى طبيبك وزدي من تناول الفيتامينات المتعددة وأحماض الفوليك اللازمة لنمو الطفل.

طبيب البوابة: نصائح هامة لزيادة فرص الحمل

قائمة الأمور التي يجب الالتزام بها عند محاولة الحمل:

التحكم في الوزن

إذا كان لديك أنت أو شريكك مؤشر كتلة جسم أعلى (BMI) ، فاتخاذا خطوات للتحكم في الوزن. قد يكون الوزن الزائد مشكلة صغيرة لمن يحاولن الإنجاب. إلى جانب ذلك ، إذا كنت تعاني من العديد من الأمراض الأيضية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري ، فتناول الأدوية وحاول إبقاء المستويات تحت السيطرة.

الحفاظ على نمط حياة صحي

الإقلاع عن التدخين والكحول وإدارة جدول نومك من أجل حمل صحي. هذه الأشياء الثلاثة لها تأثير كبير عليك وعلى صحة طفلك أثناء الحمل وبعده. نامي على الأقل 8-9 ساعات في اليوم.

التمرين

ممارسة الرياضة أمر بالغ الأهمية قبل الحمل وأثناءه. من خلال التمرين لا نعني أنه يجب عليك أداء تمرين صارم. الفكرة هي فقط أن تظل نشيطًا بدنيًا. لذلك ، يمكنك تجربة المشي أو اليوغا أو حتى البيلاتس ، أيًا كان ما يناسبك. حاولي ممارسة الرياضة 3 مرات على الأقل في الأسبوع لمدة ساعة.

طبيب البوابة: أسئلة الحمل الشائعة واجاباتها

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