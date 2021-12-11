طبيب البوابة: نوبات الربو الأعراض الشائعة والعلاج هل تتذكر كيف تشعر عندما تكون عالقًا في مساحة صغيرة بدون تهوية؟ عدم الارتياح وضيق التنفس وضيق الصدر يجعلك تشعر أنك ستفقد الوعي. حسنًا ، هذا لا يكفي لوصف ما يشعر به المرضى أثناء نوبة الربو.

كل مريض مصاب بالربو لديه تجربته الخاصة وشيء جديد لوصف شعور النوبة. التشابه الوحيد هو أنه يسبب صدمة نفسية للجميع. يمكن أن يكون ألمًا خفيفًا في الصدر أو انتفاخًا أو ضيقًا في الصدر. يصفه البعض كما لو أن الهواء يخرج من رئتيه، بينما في البعض الآخر يشبه التنفس من خلال قشة مضغوطة.

طبيب البوابة: نوبات الربو الأعراض الشائعة والعلاج

ما هي نوبة الربو؟

الربو هو حالة تضيق فيها المسالك الهوائية التي تنقل الهواء إلى الرئتين ، وتتضخم وقد تبدأ في إنتاج مخاط إضافي. عندما تستنشق المهيجات - مثل حبوب اللقاح أو الغبار أو الهواء الجاف أو وبر الحيوانات الأليفة أو الدخان ، تصبح المجاري الهوائية أكثر تورمًا وتضيق العضلات المحيطة بها. يمكن أن يجعل التنفس صعبًا ويؤدي إلى نوبات الربو. الحالة لا رجعة فيها ولا يمكن السيطرة عليها إلا من خلال العلاج.

طبيب البوابة: نوبات الربو الأعراض الشائعة والعلاج

إدارة نوبة الربو

يمكن إدارة نوبة الربو البسيطة بسهولة في المنزل بمساعدة البخاخات وأجهزة الاستنشاق. فقط أولئك الذين يعانون من نوبات الربو الحادة يحتاجون إلى دخول المستشفى.

كما ان نوبات الربو الحادة شائعة بين أولئك الذين يعانون من مشاكل في الصدر والربو المزمن والتهاب الشعب الهوائية المزمن ومرض الانسداد الرئوي المزمن والمدخنين ، وقد يتعرض لها الآخرون مرة أو مرتين في السنة عند تعرضهم للمهيجات.

للتصرف بسرعة في مثل هذه الحالة ، يجب أن تكون على دراية بما تبدو عليه نوبة الربو. فيما يلي 6 أعراض شائعة لنوبة الربو:

ضيق في التنفس يعد ضيق التنفس من أولى علامات الربو وهو مفاجئ. يحدث ذلك عندما تكون المجاري الهوائية ملتهبة وضيقة. بسبب عدم تمكنه من نقل الكمية المطلوبة من الأكسجين إلى الرئتين. يجعل الشخص يشعر بضيق في التنفس الصفير يؤدي التهاب أنبوب الهواء أثناء نوبة الربو إلى تضييقه ، مما يجعل من الصعب تنفس الكمية المطلوبة من الأكسجين. يؤدي إلى صوت صفير عند استنشاق الهواء. في النوبة الحادة ، يكون هناك الكثير من الصفير في البداية. إنه صوت موسيقي يصدر عند التنفس يتبعه السعال ومشاكل أخرى. السعال تسبب المهيجات مثل الغبار والضباب والدخان وحبوب اللقاح نوبة ربو. عندما تدخل هذه الجسيمات الدقيقة في الممرات الهوائية فإنها تؤدي إلى تهيج والتهاب الممر. إنها تحفز الأعصاب التي ترسل إشارات لدماغك لتجعل عضلات صدرك وبطنك تطرد الهواء من رئتيك بالسعال. إنها علامة نموذجية أخرى لنوبة الربو. وفقًا للخبير ، السعال ليس شائعًا على الإطلاق. في بعض الأحيان يكون الأمر مجرد صفير وضيق في التنفس . ضيق الصدر صعوبة تنفس كمية كافية من الهواء تجعل الشخص يشعر بعدم الارتياح. يؤدي إلى شد الصدر. قد يشعر الصدر بالانتفاخ أو الضغط على الهواء. يحدث ذلك عندما يحبس الهواء في الرئتين ويمكنك الشهيق والزفير بلطف . سعال لا يزول لا يختفي السعال المرتبط بالربو بهذه السهولة لمن يعانون من أمراض الجهاز التنفسي الحادة. يمكن أن يكون بسبب المهيجات التي تسبب الربو. يمكن أن يكون السعال أسوأ في الشتاء ويمكن أن تحدث نوبات الربو بسبب فيروس الأنفلونزا. يُطلق على السعال المُثار في هذه الحالة اسم الربو المتنوع من السعال. سرعة التنفس كما أن ضيق التنفس الناجم عن الربو يجعل الشخص يتنفس بسرعة. إن المشكلة الناتجة عن طرد الهواء بالكامل من الرئتين تجعل الشخص يتنفس بشكل أسرع. يمكن سماع صوت الصفير أثناء التنفس السريع.

المزيد من صحتك وجمالك:

5 أنواع من الشاي تخفف أعراض الربو

فوائد وصفة الحبة السوداء مع العسل لجسم الانسان