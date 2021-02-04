طبيب البوابة: هذا الطعام النباتي يؤدي إلى زيادة تناول فيتامين د

لقد فهمنا جميعًا الآن مدى أهمية التأكد من حصولنا على مستويات كافية من فيتامين د ، بدءًا من تعزيز المناعة إلى الحفاظ على صحتنا العقلية ، فيتامين د يدعم صحتنا بأكثر من طريقة...

على الرغم من عدم وجود العديد من الأطعمة الغنية بفيتامين د ، فإن تناول المكملات الغذائية طريقة آمنة لضمان حصولك على المستويات الموصى بها من فيتامين د (في حالة انخفاض مستويات فيتامين د). ومع ذلك ، فقد وجد بحث جديد أن طعامًا نباتيًا واحدًا شائعًا قد يكون قادرًا على تزويدك بالقيمة اليومية الموصى بها من فيتامين د.

البحث:

في مجلة Food Science and Nutrition ، وجد أن إضافة الفطر إلى النظام الغذائي اليومي يمكن أن يساعد في زيادة مستويات فيتامين (د) في الجسم. قام الباحثون بفحص الفطر الأبيض والكريميني والبورتابيلا بنسبة 1: 1: 1. تضمنت أحد السيناريوهات الفطر المعرض للأشعة فوق البنفسجية وأخيراً سيناريو يشمل الفطر والمحار.

النتائج:

قيمت الدراسة الفوائد الصحية لكل نوع من أنواع الفطر الممنوحة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 9-18 وحتى 19+. طُلب من كل مجموعة أن تأكل 84 جرامًا من الفطر.

وجد أن الفطر يزيد من مستويات الألياف الغذائية والنحاس والفوسفور والبوتاسيوم والسيلينيوم والزنك والريبوفلافين والنياسين والكولين.

كان أكبر اكتشاف هو أن الفطر الذي تعرض للأشعة فوق البنفسجية ، ساعد الناس إما على تلبية أو تجاوز القيمة اليومية الموصى بها من فيتامين د.

لذلك، في المرة القادمة التي تذهب فيها لشراء البقالة ، لا تنسَ اختيار علبة من الفطر لأنها غنية بفيتامين د.

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