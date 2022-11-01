طبيب البوابة: هذا العادة تزيد خطر الإصابة بالزهايمر سواء اعترفت بذلك أم لا ، أنت تقوم دون وعي بوضع اصبعك داخل انفك بين الحين والآخر. في الواقع ، العديد من البالغين ، وليس الأطفال فقط ، لديهم عادة تنظيف أنوفهم بأصابعهم. أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الناس يتعلمون التوقف عن القيام بذلك هو أنها عادة مقرفة، خاصة إذا قمت بذلك في العلن.

ومع ذلك ، فقد وجد العلماء سببًا مهمًا للتخلي عن هذه العادة. وفقًا لدراسة جديدة نشرتها جامعة جريفيث في مجلة Scientific Reports، فإن وضع أصبعك داخل أنفك قد يكون له بعض العواقب الصحية المدمرة.

أظهر بحث جديد على عينة من الفئران أن البكتيريا يمكن أن تنتقل عبر العصب الشمي في الأنف وإلى دماغ الفئران ، حيث تخلق علامات تدل على مرض الزهايمر.

طبيب البوابة: هذا العادة تزيد خطر الإصابة بالزهايمر

كيف يمكن أن يؤثر وضع أصبعك في أنفك على دماغك؟

في الدراسة التي أجريت على الفئران ، لاحظ الباحثون أن العصب الشمي في الأنف يوفر مسارًا قصيرًا للدماغ ، والذي يتجاوز الحاجز الدموي الدماغي. يمكن للفيروسات والبكتيريا استخدام هذا المسار كطريق مباشر إلى الدماغ.

يقول البروفيسور جيمس سانت جون ، رئيس مركز كليم جونز لبيولوجيا الأعصاب وأبحاث الخلايا الجذعية ، والمؤلف المشارك للبحث الجديد ، "نحن أول من أظهر أن الكلاميديا ​​الرئوية يمكن أن تنتقل مباشرة إلى الأنف والدماغ حيث يمكن أن تسبب أمراضًا تشبه مرض الزهايمر. لقد رأينا هذا يحدث في نموذج فأر ، والأدلة قد تكون مخيفة للبشر أيضًا ".

طبيب البوابة: هذا العادة تزيد خطر الإصابة بالزهايمر

شرح النتائج

وجد الفريق أن المتدثرة الرئوية (نوع من البكتيريا التي تسبب التهابات الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي) تستخدم العصب الممتد بين تجويف الأنف والدماغ كمسار مباشر للوصول إلى الجهاز العصبي المركزي.

ثم تفاعلت الخلايا في الدماغ عن طريق ترسيب بروتين بيتا أميلويد، وهو مقدمة رئيسية لتطور مرض الزهايمر.

طبيب البوابة: هذا العادة تزيد خطر الإصابة بالزهايمر

بحث سابق يؤكد النتائج

وجدت دراسة أجريت العام الماضي أن تسرب مركب سام معين في مجرى الدم قد يكون السبب الأساسي لمرض الزهايمر. اكتشف الباحثون أن بيتا أميلويد يتشكل خارج الدماغ ثم يتم دفعه عبر مجرى الدم في الجسم عبر البروتينات الدهنية. شملت هذه الدراسة أيضًا الفئران وتم نشرها في مجلة Plos Biology "هذا المسار من الدم إلى الدماغ مهم لأنه إذا تمكنا من إدارة المستويات في الدم من البروتين الدهني أميلويد ومنع تسربها إلى الدماغ ، فإن هذا يفتح علاجات جديدة محتملة لمنع مرض الزهايمر وإبطاء فقدان الذاكرة"، كما لاحظ الباحثون.

طبيب البوابة: هذا العادة تزيد خطر الإصابة بالزهايمر

هل المخاطر متشابهة عند البشر؟

لا يزال الفريق بحاجة إلى إثبات أن نفس المسار عبر العصب الشمي في الأنف وإلى الدماغ موجود لدى البشر ويمكن استخدامه بالمثل من قبل الفيروسات والبكتيريا الشائنة. "نحتاج إلى إجراء هذه الدراسة على البشر وتأكيد ما إذا كان المسار نفسه يعمل بنفس الطريقة. إنه بحث اقترحه العديد من الأشخاص ، ولكنه لم يكتمل بعد. ما نعرفه هو أن هذه البكتيريا نفسها موجودة في البشر ، لكننا لم نحدد كيفية الوصول إلى هناك،" وفقاً للأستاذ سانت جون.

طبيب البوابة: هذا العادة تزيد خطر الإصابة بالزهايمر

كما أن نزع الشعر من الأنف محفوف بالمخاطر

"إن نزع أو نتف شعر أنفك ليس فكرة جيدة. فهو يسبب تلف الجزء الداخلي من الأنف. إذا قمت بإتلاف بطانة الأنف ، فيمكن للعديد من البكتيريا أن تصل إلى دماغك،" وفقاً البروفيسور سانت جون. لتقليل مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر المتأخر ، يوصي كذلك باختبارات الشم لمن هم في سن الستين وما فوق. يمكن أن يساعد ذلك في تشخيص الإصابة بمرض الزهايمر والخرف مبكرًا.

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