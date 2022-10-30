طبيب البوابة: مكعبات الثلج لعلاج التهاب الحلق التهاب الحلق شائع جدًا خاصةً بسبب تغير الطقس والموسم. عادة ما تتحسن هذه الأعراض من تلقاء نفسها في غضون أسبوع. ومع ذلك، فإن الإصابة بالتهاب الحلق يمكن أن يكون مزعجاً للغاية ومؤلماً في كثير من الحالات. يعاني بعض الأشخاص أيضًا من صعوبة في التحدث وابتلاع الطعام بسبب التهاب الحلق.

وفقًا للخبراء ، يجب أن يظل أولئك الذين يعانون من التهاب الحلق في حالة ترطيب مستمر ، مع تجنب المشروبات الساخنة. بدلاً من ذلك، ينصح مص مكعبات الثلج أو مصاصات الثلج أو الحلوى الصلبة لتهدئة الالتهاب! فهل هذا ممكن؟

طبيب البوابة: مكعبات الثلج لعلاج التهاب الحلق

كيف يعمل العلاج بالبرودة؟

يمكن أن يكون امتصاص مكعبات الثلج أو مصاصات الثلج مهدئًا ومرطبًا. وفقًا لخبراء الصحة ، يمكن أن تكون مصاصات الثلج علاجًا جيدًا لالتهاب الحلق حيث أن لها تأثير تبريد موضعي على الأنسجة الملتهبة. تقلل كرات الثلج من درجة حرارة النهايات العصبية في الحلق ، وبالتالي تقلل من إشارات الألم.

حتى بعد استئصال اللوزتين ، يقترح الأطباء على المرضى تناول الآيس كريم. يتلامس الآيس كريم البارد مع اللوزتين الملتهبة ويقلل من التورم ويقلل من الانزعاج والألم. فيما يلي بعض الطرق الأكثر فعالية للتغلب على التهاب الحلق في المنزل:

الغرغرة بالماء الملح

يمكن للغرغرة بالماء الدافئ والملح أن تساعد أيضًا في تقليل الالتهاب. ومع ذلك ، لا ينصح به للأطفال. لعمل الغرغرة بنفسك ، قم بإذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء المغلي الفاتر أو المبرد جزئيًا. تغرغر بالمحلول وابصقه. كرر حسب الحاجة.

حليب الكركم

الكركم هو أحد مضادات الأكسدة القوية ولديه القوة لمحاربة العديد من الالتهابات الخطيرة. لالتهاب الحلق ، يمكنك شرب حليب الكركم قبل النوم. ويسمى أيضًا الإكسير الذهبي. إذا كنت تشعر بالانتفاخ بسبب تناول الحليب في الليل ، فحاول تناوله بكميات أقل أو في أي وقت آخر خلال النهار. تأكد من إضافة قليل من مسحوق الكركم إلى كوب من الحليب. يمكن أن تؤدي إضافة القليل من مسحوق الفلفل الأسود إلى تعزيز الفوائد الصحية للكركم.

استنشاق البخار

استنشاق بخار الماء يساعد على فتح الممرات الأنفية. يعمل الهواء الدافئ الرطب على تفكيك المخاط المسدود واللزج في الممرات الأنفية والحلق والرئتين. تأكد من الاحتفاظ بوعاء من الماء الساخن أو جهاز الاستنشاق بالبخار الكهربائي على سطح صلب مناسب مثل الطاولة. كن حذرًا في هذه العملية وإلا فهناك خطر أن تؤذي نفسك من الماء الساخن.

طبيب البوابة: مكعبات الثلج لعلاج التهاب الحلق

مشروبات ساخنة

شرب شاي الأعشاب

يساعد شاي الأعشاب على تهدئة التهاب الحلق وتقليل السعال. لتحضير هذا الشاي أنت بحاجة إلى:

4 أكواب ماء

2 ملعقة صغيرة من مسحوق السكر النباتي أو العسل

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود عضوي كامل

نصف ملعقة صغيرة مسحوق زنجبيل عضوي

¼ ملعقة صغيرة من بذور الكاراوية

نصف ملعقة صغيرة مسحوق كركم عضوي

1 قرنفل عضوي

1 إنش عود قرفة عضوي

يغلى الماء مع المكونات حتى تتبخر نصف الكمية، ويشرب دافئاً.

شاي الزنجبيل

شاي الزنجبيل الساخن علاج منزلي شائع وفعال لعلاج التهاب الحلق. يهدئ الحلق الملتهب. يمكنك غلي الزنجبيل في الماء وشربه. يمكنك أيضًا غلي الزنجبيل بالماء قبل إضافة أوراق الشاي والحليب في الشاي اليومي.

عصير زنجبيل والعسل

وفقًا للبحث ، قد يكون للزنجبيل تأثير أقوى كمضاد للميكروبات عند دمجه مع العسل ، والذي له أيضًا خصائص مضادة للميكروبات. أولاً، ابشر الزنجبيل ثم اضغط عليه بملعقة لعصر كل عصيره. أضف ملعقة صغيرة من العسل إلى هذا العصير ، واخلطه. شرب هذا يمكن أن يساعد في تخفيف التهاب الحلق.

طبيب البوابة: مكعبات الثلج لعلاج التهاب الحلق

اخذ قسط من الراحة

الحصول على قسط كافٍ من الراحة ضروري للتعافي السليم. يساعد النوم على تقوية جهاز المناعة لديك. قلة النوم يمكن أن يضر بمستويات خلايا الدم البيضاء في الجسم اللازمة لمحاربة العدوى التي تسبب التهاب الحلق.

في حين أن العلاجات المنزلية قد تساعد في توفير بعض الراحة ، فمن الضروري استشارة طبيبك في حالة ظهور أي أعراض جديدة، خاصة إذا استمرت أكثر من أسبوع.

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