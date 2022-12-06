طبيب البوابة: هذا الملح مناسب لمرضى الكلى عندما نستهلك الكثير من الصوديوم يزداد حجم الدم وضغط الدم. قد وبسبب استمرار ارتفاع ضغط الدم بسبب ارتفاع استهلاك الملح، يمكن أن تزداد فرص الإصابة بأمراض الكلى الخطيرة ، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية.

يقول الأطباء، إذا كنت مصابًا بمرض في الكلى ، فعليك مراقبة تناول الملح. وذلك لأن الإفراط في تناول الملح يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ، مما قد يضر مرضى الكلى. ولكن ، مع ذلك ، إذا كنت تتوق إلى قليل من الملح في طعامك ، فهناك أخبار جيدة لك يمكنك تناول الملح الصخري، المنخفض إلى حد ما في الصوديوم، والذي يحتوي على بعض المعادن الأساسية ، بما في ذلك الحديد والزنك والمنغنيز والنحاس والنيكل.

طبيب البوابة: هذا الملح مناسب لمرضى الكلى

لماذا تعتبر صودا الخبز مفيدة لمرضى الكلى؟

توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول جرعة من صودا الخبز قد يبطئ من معدل تدهور وظائف الكلى ويقلل من فرص الإصابة بمرض الكلى في نهاية المرحلة.

فالمرضى الذين يتناولون بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز) يشعرون بتحسن في العديد من مقاييس التغذية. على الرغم من ارتفاع مستويات الصوديوم لديهم ، فإن هذا لا يؤدي إلى مشاكل مع ارتفاع ضغط الدم. لإن انخفاض مستويات البيكربونات لدى مرضى الكلى يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية أخرى ، لذلك فأن العلاج البسيط - ببيكربونات الصوديوم (صودا الخبز) ، عند استخدامه بشكل مناسب، يمكن أن يكون فعالًا للغاية.

طبيب البوابة: هذا الملح مناسب لمرضى الكلى

نصائح غذائية لمرضى الكلى

يجب على مرضى الكلى الالتزام بالنظام الغذائي الكلوي لتقليل كمية النفايات في دمائهم. عندما تتأثر وظائف الكلى ، لا تقوم الكلى بترشيح أو إزالة النفايات بشكل صحيح. إذا تركت النفايات في مجرى الدم ، فقد تؤثر سلبًا على مستويات الشوارد الكهربائية للمريض. قد يساعد اتباع نظام غذائي كلوي أيضًا في تعزيز وظائف الكلى وإبطاء تقدم الفشل الكلوي الكامل. ويوصى باتباع نظام غذائي غني بالألياف. يجب على مرضى الكلى أيضًا الحد من تناول البروتين ، حيث لا تستطيع الكلى التالفة التخلص من النفايات الناتجة عن التمثيل الغذائي للبروتين.

طبيب البوابة: هذا الملح مناسب لمرضى الكلى

كيف يضر الصوديوم الكلى؟

الصوديوم هو أحد مكونات الملح التي يمكن أن ترفع ضغط الدم. الالتزام بنظام غذائي منخفض الصوديوم مفيد للغاية في حماية صحة الكلى. ارتفاع ضغط الدم هو ثاني أكبر سبب لمشاكل الكلى.

طبيب البوابة: هذا الملح مناسب لمرضى الكلى

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم

بخلاف الفشار في السينما والبطاطا المقلية ، حاول الابتعاد عن الصلصات الجاهزة وحبوب الإفطار والروبيان المعبأ والمحفوظ في المياه المالحة وعصائر الخضروات والمهروس والحساء المعلب والجبن المعالج.

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