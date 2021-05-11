طبيب البوابة: هذه الأطعمة تسبب دهون البطن

دهون البطن مشكلة تؤرق العديد من الأشخاص سواء الرجال أو النساء، بالإضافة إلى أنها تشكل مظهرا غير صحي وتشوه شكل الجسم فهي تسبب العديد من المشكلات الصحية الخطيرة...

طبيب البوابة: كيف يؤثر الإفراط في تناول الطعام سلبًا على صحتك؟

مثل السمنة المُفرطة والأمراض المزمنة كالسكري، والتهاب المفاصل والضغط والقلب والسكتة الدماغية. تعالي نتعرف على أهم الأطعمة التي تسبب تراكم دهون البطن:

الدهون غير المشبعة:

توجد في الزيوت المُهدرجة، والمأكولات السريعة المقلية ، والمنتجات المخبوزة (مثل الكعك والفطائر) والوجبات الخفيفة المُغلفة، والسمن النباتي المُصنع، والأجبان المُصنعة، والخبز الأبيض، والكوكيز والكراكرز واللحوم المُصنّعة.

الدهون المُشبعة:

توجد في المنتجات الحيوانية مثل حليب الأبقار كامل الدسم، واللحوم المليئة بالدهن، والسمن وفي الزيوت النباتية ومن أهمها زيت النخيل وزيت جوز الهند.

الوجبات السريعة:

حيث إن الوجبات السريعة غالبا ما تكون غنيّة بالدهون والسعرات الحرارية، كما يؤدي الإفراط في تناولها إلى زيادة الوزن، والسمنة المُفرطة.

المشروبات الغازية:

والعصائر المحلاة المضاف إليها السكّر، وحتى شراب الذرة عالي (الفروكتوز) المستعمل في تحلية المشروبات الغازية.

خطوات إيجابية للتخلص من دهون البطن:

ممارسة الرياضة

الرياضة والمشي لمدة نصف ساعة يوميا.

قراءة المعلومات الغذائية

قومي بقراءة المعلومات الغذائية الملصقة على عبوات الأطعمة، وحاولي التخفيف من استهلاك الدهون المشبعة.

شرب الشاي الأخضر

يساعد في خسارة الوزن، لأنه يحتوي مادة الكاتشين التي تساهم في إحراق دهون الجسم، وخصوصاً تلك المتمركزة في منطقة البطن.

تناول الخضروات والألياف

تخفّف الخضروات والألياف من هذه المشكلة. تتوفّر الخضروات في الجزر والبروكلي والكوسا والقرع الأصفر، والفلفل والطماطم، والخضروات الورقية الداكنة، وتتوفر الألياف، في الحبوب الكاملة كالأرز الأسمر، والقمح الكامل فضلاً عن أنّها تمدّنا بالشعور بالشبع لفترة طويلة.

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