طبيب البوابة: كيف يؤثر الإفراط في تناول الطعام سلبًا على صحتك؟

الإفراط في الأكل يمكن أن يضر بصحتنا بأكثر من طريقة. يمكن أن يؤدي إلى تمزق المعدة ويمكن أن يسبب تغييرات في التكوين العام للجسم...

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تقول الدراسة المنشورة في المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء: الغدد الصماء والتمثيل الغذائي أن الإفراط في تناول الطعام في بعض الأحيان لا يسبب أي آثار جانبية ، ولكن إذا تم القيام به بانتظام يمكن أن يؤثر على وزنك وتركيز الدهون ومستويات السكر في الدم.

فيما يلي 5 آثار جانبية للإفراط في تناول الطعام بانتظام:

تراكم الدهون المفرط

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام بشكل متكرر إلى إبطاء عملية الهضم ، مما يؤدي بدوره إلى تخزين الطعام في معدتك لفترة أطول من الوقت ، مما يعزز تخزين الدهون الزائدة في الجسم. يمكن أن يؤدي الحصول على عناصر غذائية أكثر مما تحتاجه أيضًا إلى زيادة الوزن والسمنة.

يمكن أن يؤدي إلى مرض السكري

تقول جمعية السكري الأمريكية إن الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن ، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري. يؤدي الإفراط في تناول الطعام المزمن إلى توقف خلايا الدم عن تحويل الجلوكوز في الدم إلى طاقة ، مما يجعل من الصعب السيطرة على مستويات السكر في الدم ، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري

يعطل النوم

يمكن أن يؤدي الإفراط في الأكل إلى الخمول ويؤثر على نمط نوم المرء. يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام أيضًا إلى الشعور بعدم الراحة في المعدة ويجعل من الصعب عليك النوم.

يزيد من مخاطر صحة القلب والأوعية الدموية

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى زيادة فرصتك في الإصابة بأمراض القلب. يمكن للإفراط في تناول الطعام أن يفرز هرمون التوتر ، والذي بدوره يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم.

يزيد الأشخاص الذين يعانون بالفعل من أمراض القلب من خطر الإصابة بالنوبات القلبية بمقدار 4 مرات ، إذا كانوا يتناولون الطعام بشكل متكرر.

يمكن أن يضعف وظائف المخ

يمكن أن تسبب الكثير من السعرات الحرارية فقدان الذاكرة وتدهور القدرات العقلية. يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى تعطيل إنتاج uroguanylin ، وهو هرمون يساعد في نقل إشارات الامتلاء إلى الدماغ.

نصائح لمنع الإفراط في الأكل

- انتبه للطعام أثناء الأكل. يميل الكثير من الناس إلى الإفراط في تناول الطعام لأنهم لا يمارسون الأكل الواعي.

- تناول الطعام ببطء وامضغه بشكل صحيح لتحسين عملية الهضم.

- تناول الأطعمة الغنية بالألياف لأنها تبقيك ممتلئًا لفترة أطول.

- تضمين نظام غذائي غني بالبروتين لتقليل مستوى الجوع الذي ينظم الجوع هرمون الجريلين.

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