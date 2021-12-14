طبيب البوابة: هذه الأغذية يمكن أن تجعلك مريضًا يقوم معظم الناس بإقران نوعين أو أكثر من الأطعمة إما لجعل مذاق الطعام رائعًا أو لجعل الوجبة مشبعة ، ولكن هل فكرت يومًا كيف يتفاعل جهازك الهضمي مع الطعام غير الصحي!

على الرغم من عدم وجود حدود لتجارب الطعام ، إلا أن هناك أطعمة معينة يجب تناولها بشكل منفصل وقد يؤدي اقترانها إلى الإصابة بأمراض في المعدة.

طبيب البوابة: هذه الأغذية يمكن أن تجعلك مريضًا

إليك بعض الأطعمة الشائعة التي يمكن أن تجعلك مريضًا جدًا:

أغذية / عصير ألبان وحمضيات

لا عجب أن الاستمتاع بإفطار شهي مع عصيدة الحليب وكوب من عصير البرتقال الطازج قد يبدو مغريًا للغاية ، لكن هذا المزيج يمكن أن يسبب الانزعاج والانتفاخ. وذلك لأن الحليب يستغرق وقتًا طويلاً للهضم ، ويمكن أن يؤدي إقرانه بالأطعمة المنعشة والحمضية إلى تخثر الحليب. وهذا يؤدي إلى الحموضة المعوية والارتجاع الحمضي والانتفاخ. علاوة على ذلك ، إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز، فمن الأفضل تجنب الحليب لأنه قد يسبب الشعور بالثقل.

اللبن الرائب والسمك

وفقًا لكتب الأيورفيدا ، فإن الجمع بين اللبن الرائب والأسماك يمكن أن يؤثر على الهضم. هذا لأن اللبن الرائب مشتق من الحليب ، وإقرانه بمصادر غير نباتية للبروتين مثل الأسماك أو اللحوم لا يمكن أن يؤثر فقط على الهضم وصحة الأمعاء ولكن يمكن أن يسبب أيضًا مشاكل جلدية.

طبيب البوابة: هذه الأغذية يمكن أن تجعلك مريضًا

الحليب والموز

يعتبر الحليب والموز من أكثر التوليفات الغذائية المحبوبة لتعزيز قوة العضلات. لكن هذا المزيج معًا يمكن أن يسبب عسر الهضم والشعور بالامتلاء. وذلك لأن الجمع بين الاثنين قد يستغرق وقتًا أطول للهضم ، مما قد يؤدي أيضًا إلى الانتفاخ وعدم الراحة في بعض الحالات. ومع ذلك ، إذا كنت لا تزال على استعداد لاستخدام هذا المزيج ، يمكنك إضافة رشة من القرفة وجوزة الطيب أو قليل من مسحوق الشمر إلى العصائر المخفوقة أو العصائر.

الأطعمة الغنية بالبروتين

نعم ، هذا قد يخيب أملك ، لكن الجمع بين نوعين أو أكثر من الأطعمة الغنية بالبروتين في نفس الوجبة لن يجعلك تشعر بالثقل والانتفاخ فحسب ، بل سيستغرق وقتًا طويلاً للهضم مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة. على سبيل المثال: يؤثر تناول البيض أو اللحم في نفس الوجبة على عملية الهضم.

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