طبيب البوابة: ما الفرق بين أعراض كوفيد -19 و الحساسية؟

لقد غير فيروس كورونا حياتنا تمامًا. في حين أننا مررنا بأوقات صعبة حقًا ، إلا أن الناس أصبحوا أكثر وعيًا بصحتهم الجسدية والعقلية...

ولكن إلى جانب الوعي ، هناك الكثير من الارتباك والمفاهيم الخاطئة. أحد المفاهيم الخاطئة الشائعة التي لا تزال قائمة تتعلق بأعراض فيروس كورونا. حالات مثل الأنفلونزا والحساسية لها أعراض متشابهة وبالتالي غالبًا ما يتم الخلط بينها وبين فيروس كورونا.

إليك كيف يمكنك التمييز بين كوفيد-19 والحساسية:

كوفيد -19

يحدث كوفيد-19عندما يصاب الجسم بسلالة فيروس SARS-CoV-2. إنه مرض شديد العدوى يصيب الجهاز التنفسي للبشر. يمكن أن ينتشر عن طريق الهواء والاتصال الجسدي.

الحساسية

هذا نوع من التفاعل يحدث استجابةً لتلامس الجهاز المناعي مع مادة غريبة. وتسمى أيضًا حمى القش. لا يمكن أن ينتقل من شخص لآخر لأن الأشخاص المختلفين قد يكون لديهم حساسية من مواد مختلفة. تشمل أكثر أنواع الحساسية شيوعًا المكسرات وحبوب اللقاح والغبار.

مؤشرات كوفيد-19

التعب والسعال وصعوبة التنفس والحمى وفقدان الشم والذوق من الأعراض الشائعة لعدوى كوفيد-19.

أعراض الحساسية

تشمل أعراض الحساسية انسداد أو سيلان الأنف والعطس وحكة الجلد والأنف والعينين والصفير والتورم.

نصائح للوقاية من كوفيد-19 والحساسية:

تم تداول نصائح الوقاية من كوفيد-19 على مستوى العالم منذ أكثر من عام حتى الآن. فيما يلي بعض التدابير الوقائية التي يجب على المرء أن يأخذها في الاعتبار.

للوقاية من عدوى كوفيد -19:

ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل.

اغسل يديك لمدة 20 ثانية على الأقل بعد العودة من الخارج.

احتفظ بالمطهر في متناول يدك حتى تتمكن من استخدامه أثناء عدم توفر الماء والصابون.

اغسل وعقم جميع البقالة والأشياء الأخرى التي تأتي من الخارج.

للوقاية من الاصابة بالحساسية:

التعرف على الأطعمة التي يمكن أن تثير الحساسية لديك.

لا تأخذ أي دواء بغفلة. استشر طبيبًا مختصًا دائمًا لتجنب أي حساسية.

خلال فصل الربيع ، تكون حبوب اللقاح والغبار نشطة للغاية ، وقد يشعر الأشخاص الذين يعانون من الحساسية المماثلة بعدم الراحة. احتفظ بأدويتك في متناول اليد.

احتفظ ببطاقة تحتوي بوضوح على جميع أنواع الحساسية التي تعاني منها.

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