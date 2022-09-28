طبيب البوابة: 5 أنشطة تبطئ عملية الشيخوخة يعد المشي نشاطًا بدنيًا لا يُصدق يمكنه أن يفعل المعجزات لصحتك العامة ولياقتك البدنية. الذهاب في نزهة لطيفة ونشيطة كل يوم يأتي مع مجموعة من الفوائد مثل تقليص الدهون في الجسم ، وتحسين صحة القلب ، وزيادة مستويات الطاقة ، وتقليل مستويات التوتر والضغط ، وتقوية مناعتك ، وتعزيز التناسق والتوازن.

إذا لم تكن هذه الفوائد كافية ، فقد أظهر باحثون من جامعة ليستر أيضًا أن أقل من 10 دقائق من المشي السريع يوميًا يرتبط بمتوسط ​​العمر المتوقع الأطول. مما يعني سببًا إضافياً للإسراع في هذا المشي ، فالمشي بسرعة يزيد متوسط العمر 20 عامًا، مقارنةً بالمشي البطيء.

لذلك مع وضع هذه الفوائد المذهلة في الاعتبار ، ارتدِ حذاء المشي الخاص بك واتبع عادات المشي الذكية هذه لتحقيق أفضل النتائج من المشي اليومي.

طبيب البوابة: 5 أنشطة تبطئ عملية الشيخوخة

المشي مرتين كل يوم

إذا كان الذهاب في نزهة أمر جيد ، فإن الذهاب للمشي مرتين أمر جيد للغاية! زيادة عدد مرات المشي يوميًا ستساعد على زيادة نشاطك اليومي بالإضافة إلى عدد خطواتك. سيمنعك هذا أيضًا من التعب من المشي لمسافة طويلة. من أفضل الطرق جدولة رحلتين في اليوم واحدة بعد الغداء والأخرى بعد العشاء. يأتي هذا أيضًا مع المزيد من الفوائد حيث أظهرت الأبحاث أن المشي الخفيف بعد تناول الطعام يمكن أن يساعد في تعديل مستويات الأنسولين والسكر في الدم.

طبيب البوابة: 5 أنشطة تبطئ عملية الشيخوخة

حمل الأوزان اليدوية الخفيفة

إذا لم يكن الأمر يمثل تحديًا كافيًا ، فهل يستحق ذلك؟ يعد المشي بالفعل مهمة سهلة لمعظم الناس. لذلك ، من أجل تحقيق أقصى قدر من الفوائد ، تحتاج إلى رفع مستوى حركتك وإضافة بعض العناصر الصعبة. طريقة رائعة للقيام بذلك هي التحول إلى المشي مع جهد ، والذي يتضمن المشي أثناء حمل الأوزان الخفيفة. سيؤدي ذلك إلى دفع جسمك إلى العمل بجهد أكبر وسينتهي بك الأمر بحرق المزيد من السعرات الحرارية وبناء المزيد من العضلات. تأكد من عدم المبالغة في استخدام الأوزان ، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إصابة في الرقبة أو الكتف.

طبيب البوابة: 5 أنشطة تبطئ عملية الشيخوخة

تبديل سرعة المشي

لتحقيق أقصى استفادة منه ، استمر في التبديل بين الوتيرة المعتدلة والقوية. سوف يتحدى أسلوب المشي القوي هذا جسمك ويرفع معدل ضربات القلب ويزيد من حرق السعرات الحرارية. إذا لم تكن مرتاحًا جدًا للمشي السريع ، فما عليك سوى البدء بإضافة 20 ثانية من السرعة العالية بين وتيرة المشي المعتادة.

طبيب البوابة: 5 أنشطة تبطئ عملية الشيخوخة

تجنب المصاعد والسلالم الكهربائية

يساعدك قضاء بعض الوقت في المشي على التركيز حقًا على المشي والحصول على صحة أفضل. ومع ذلك ، يمكننا أيضًا الحصول على هذه الفوائد إلى حد ما من خلال مراقبة جولاتنا خلال النهار - مثل العمل أو أثناء التسوق في المركز التجاري. إحدى الحيل الرائعة هي تخطي جميع المصاعد والسلالم المتحركة وصعود الدرج كلما أمكن ذلك. أيضًا ، قم بإيقاف دهون سيارتك بعيدًا عن المدخل. سيضيف هذا أيضًا خطوات إضافية لتحقيق هدفك اليومي.

طبيب البوابة: 5 أنشطة تبطئ عملية الشيخوخة

اصطحب كلبك في نزهة لتجنب أمراض القلب

هناك فرص كبيرة في أن يجعلك كلبك تذهب للمشي أكثر إذا لم يكن الركض هنا وهناك ، مما يزيد من معدل ضربات قلبك ويحسن مزاجك. إذا لم يكن لديك حيوان أليف في المنزل ، استعر كلب صديقك أو جارك واذهب في نزهة سعيدة معه.

اقرأ أيضاً:

طبيب البوابة: علاجات منزلية لعلاج عدوى المسالك البولية

طبيب البوابة: 150 دقيقة من التمارين تقلل خطر الموت