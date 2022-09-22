طبيب البوابة: هل أفران الميكروويف ضارة بالمرأة الحامل؟ الميكروويف هو أفضل صديق للشخص الكسول، ونعمة للأشخاص الذين يعانون دائمًا من ضيق الوقت. لكن هل سمعت يومًا أشخاصًا يزعمون أن الموجات الكهرومغناطيسية لفرن الميكروويف يمكن أن تضر بالجنين الذي لم يولد بعد؟ حسنًا ، يتطلب الحمل مزيدًا من الحذر ويُنصح دائمًا بضرورة ابتعاد النساء الحوامل عن أي نوع من الإشعاع ، لكن هل يؤذي الميكروويف الجنين فعلاً أم أنه مجرد خرافة؟ هيا نكتشف…

طبيب البوابة: هل أفران الميكروويف ضارة بالمرأة الحامل؟

هل يمكن أن تؤذي الميكروويف الطفل فعلاً؟

تُستخدم أفران الميكروويف في معظم المنازل لإعادة تسخين الطعام أو الخبز، ولكن حتى التعرض القليل للموجات الكهرومغناطيسية يمكن أن يؤثر على الجنين ، إذا كان الميكروويف به تسريب. لسوء الحظ ، فإن الإشعاع غير مرئي ، مما يجعل من المستحيل رؤية وفهم التأثيرات. في معظم الحالات تزداد فرص التسرب ، عندما يكون الجهاز قديمًا جدًا أو به باب لا يغلق بشكل صحيح أو هناك فراغات مكسورة ، والتي يمكن أن تنبعث منها موجات يمكن أن تصل إلى 12 سم وتؤثر على الجنين. ومع ذلك ، وفقًا لإرشادات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ، إذا تم استخدام فرن الميكروويف بشكل صحيح فلن يسبب أي ضرر للجنين لأنه لا يصدر الكثير من الإشعاع، ولكن في حالة حدوث تسرب فمن الأفضل اتباع هذه الاحتياطات واستبدال الجهاز. فيما يلي بعض الاحتياطات الواعية التي ستساعد المرأة الحامل على استخدام الميكروويف دون الإضرار بالطفل.

طبيب البوابة: هل أفران الميكروويف ضارة بالمرأة الحامل؟

نصائح يجب وضعها في الاعتبار

في حالة عدم قفل باب فرن الميكروويف بشكل صحيح ، تأكد من عدم استخدام هذا الميكروويف. من الأفضل استبدال الجهاز لمنع الأذى للطفل والأم الحامل .

الطهي في الميكروويف آمن ، لكن من الأفضل وضع الطبق بالداخل وضبط درجة الحرارة والموقت ، ثم الوقوف بعيدًا أو الابتعاد عن المطبخ حتى ينضج الطبق ، فهذا سيساعدك على تجنب التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية .

تجنب الطهي أو الخبز في أوعية بلاستيكية قديمة أو أوعية ميكروويف بها خدوش ، فهذا يؤدي إلى تسرب المواد الكيميائية إلى الطعام .

في حالة إعادة تسخين بقايا الطعام ، لا تسخن الطعام بشكل زائد ، فهذا سيزيد من فرص انبعاث الأمواج .

من الصعب اكتشاف التسربات في الميكروويف ، لكن فرص التسرب عالية عندما يكون الميكروويف قديمًا. لذلك ، من الأفضل استبداله أو تجنب الطهي أو الخبز تمامًا أثناء الحمل .

تحقق من وجود أفران ميكروويف حاصلة على اعتماد BIS أو علامة ISI.

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