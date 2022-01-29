طبيب البوابة: هل أنت عرضة للإصابة بـكوفيد-19؟ مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم ، حثت الحكومات الناس على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للوقاية منها. ومع وجود متحور (أوميكرون) شديد العدوى، أصبح من المهم جدًا اتباع السلوك المناسب لـ كوفيد-19.

ومع ذلك ، على الرغم من أن ارتداء الكمامة، والحفاظ على مسافة اجتماعية، والالتزام بنظافة اليدين قد تحميك من العدوى، إلا أنه يجب الابتعاد عن أنشطة معينة لضمان سلامتك أيضًا.

طبيب البوابة: هل أنت عرضة للإصابة بـكوفيد-19؟

1.التنقل (باستخدام وسائل النقل العام)

سواء كنت تخطط للذهاب إلى مكان ما عن طريق الجو أو تتطلع إلى رحلة بالقطار أو الحافلة ، تذكر أنه من خلال القيام بذلك ، فإنك لا تعرض نفسك للخطر فحسب ، بل تزيد من فرص الآخرين في الإصابة بالفيروس ، إذا كنت بدون أعراض. نظرًا لارتفاع معدل الإصابة بالفيروس وحقيقة أنه يمكن أن ينتشر فقط عن طريق الاتصال الوثيق ، فإن السفر يعد بالتأكيد نشاطًا محفوفًا بالمخاطر. يعد استخدام وسائل النقل العام بأي وسيلة مخاطرة ، حيث لا توجد طريقة يمكنك من خلالها البقاء بعيدًا عن الآخرين بمقدار 6 أقدام. بالإضافة إلى ذلك، فأنت أكثر عرضة للمس سطح ملوث ، وهي إحدى طرق نقل الفيروس أيضًا.

طبيب البوابة: هل أنت عرضة للإصابة بـكوفيد-19؟

2.الأكل داخل مطعم مزدحم

يعد متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون شديد العدوى ويمكن أن ينتشر عن طريق الاتصال الوثيق ، ولهذا يحث الخبراء الناس على تجنب الأماكن المزدحمة. بصرف النظر عن ذلك ، يُعتقد أن فيروس SARs-COV-2 قد ينتشر أكثر في بيئة داخلية مغلقة سيئة التهوية ومزدحمة. هذا ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، لأن "الهباء الجوي يمكن أن يظل معلقًا في الهواء أو ينتقل إلى مسافة أبعد من مسافة المحادثة". هذا هو السبب في أن تناول الطعام داخل مطعم مزدحم هو بالتأكيد غير آمن للغاية ، خاصةً عندما يتم تشغيل متغير شديد التحور مثل اوميكرون بحرية بين الناس.

طبيب البوابة: هل أنت عرضة للإصابة بـكوفيد-19؟

3.استضافة أو حضور تجمعات مغلقة

على الرغم من انتهاء السنة الجديدة ، يجد الناس أسبابًا مختلفة للاحتفال والاستمتاع. ومع ذلك ، إذا كنت تخطط لاستضافة حفلة منزلية أو حضور واحدة، فمن المؤكد أنها فكرة سيئة. كما ذكرنا من قبل ، فإن فيروس كورونا هو عدوى تنفسية شديدة العدوى ويمكن أن تنتقل أيضًا عن طريق الجو. لذلك من المهم أن نتذكر أنه من الأسهل بكثير أن ينتشر الفيروس في تجمع اجتماعي داخلي ، لأنه ينطوي على كثير من الناس الذين يتحدثون ويضحكون ويصرخون ويعطسون ويلمسون الأسطح التي يمكن أن تكون ملوثة.

طبيب البوابة: هل أنت عرضة للإصابة بـكوفيد-19؟

4.زيارة صالونات قص الشعر

إذا كنت تخطط للحصول على قصة شعر في الصالون ، فمن الأفضل تجنبها في الوقت الحالي. يعرضك هذا النشاط لخطر كبير ، نظرًا لأنك لا تتنفس نفس الهواء الذي يتنفسه حلاقك أو مصفف الشعر فحسب ، بل تكون قريبًا جدًا منهم أيضًا. ارتداء الكمامة قد يحميك بالتأكيد من الإصابة بالعدوى ، ولكنه لا يجعلك أكثر مناعة.

طبيب البوابة: هل أنت عرضة للإصابة بـكوفيد-19؟

5.مشاهدة الأفلام في السينما

دور السينما هي الأكثر ازدحامًا ، خاصةً عندما يكون لديك فيلم ضخم يتم عرضه على الشاشة. ولكن نظرًا لأنها مزدحمة ، فمن المرجح أن تصاب بالفيروس. نظرًا لأن COVID-19 يمكن أن يسبب التهابات خفيفة إلى متوسطة إلى شديدة ، فقد يكون بعض الأشخاص أيضًا بدون أعراض. ومع ذلك ، حتى لو بدا الشخص الجالس بجانبك في المسرح على ما يرام ، فلا يوجد على الإطلاق ما إذا كان مصابًا بالفيروس أم لا. أفضل طريقة لحماية نفسك حاليًا هي البقاء في المنزل والخروج عند الضرورة فقط.

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