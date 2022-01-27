طبيب البوابة: 8 مشروبات ساخنة وصحية يمكن أن يكون الاستمتاع بمشروب دافئ وسيلة رائعة للاسترخاء ، طالما أنك تتجنب المشروبات المليئة بالسكر والدهون. طبيب البوابة يقترح عليكم ثمانية خيارات لصحة القلب.

طبيب البوابة: 8 مشروبات ساخنة صحية

1. شاي الزنجبيل الطازج

شاي الزنجبيل الدافئ والتوابل له تاريخ طويل في الاستخدام لآلام المعدة والغثيان. لجعلها طازجة، اقطع قطعة صغيرة من جذر الزنجبيل المقشر. اسكب الماء المغلي فوقها واتركها لمدة 10 دقائق. إذا لم يتوفر يمكنك شراء أكياس الشاي الجاهزة من معظم محلات السوبر ماركت.

طبيب البوابة: 8 مشروبات ساخنة وصحية

2. شاي الفواكه

إذا كنت تحب شيئًا فاكهيًا ، فإن شاي الفاكهة اللذيذ يعد خيارًا جيدًا منخفض السعرات الحرارية. هناك العشرات من أكياس الشاي المختلفة وأنواع الشاي السائبة المتاحة. تحقق من الملصقات واختر واحدة لا تحتوي على سكر. وتجنب الشاي الذي يحتوي على عرق السوس ، حيث يمكن أن يرفع ضغط الدم.

طبيب البوابة: 8 مشروبات ساخنة وصحية

3. شاي النعناع الطازج

شاي النعناع منخفض السعرات الحرارية ، ومنظف رائع للحلق ويستخدم تقليديا للمساعدة على الهضم. اغسلي حفنة من أوراق النعناع وقطعيها ، وأضيفيها إلى إبريق شاي صغير وضعي الماء المغلي فوقها. احذري شاي النعناع المغربي في المطاعم ، حيث يمكن أن يكون محملاً بالسكر.

طبيب البوابة: 8 مشروبات ساخنة وصحية

4. شوكولاته ساخنة

يمكن أن تحتوي قطعة شوكولاتة ساخنة صغيرة من أحد المقاهي على ما يقرب من خمس ملاعق صغيرة (20 جرامًا) من السكر. يمكن أن تسبب هذه السعرات الحرارية الزائدة زيادة الوزن ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. إذا كان مصنوعًا من الحليب كامل الدسم وتعلوه الكريمة المخفوقة، فسيضيف ذلك المزيد من السعرات الحرارية ، وسيكون غنيًا بالدهون المشبعة ، مما قد يؤثر على مستويات الكوليسترول في الدم. للحصول على نسخة صحية للقلب ، امزج مسحوق الكاكاو غير المحلى مع الحليب الساخن قليل الدسم والمحليات منخفضة السعرات الحرارية ، إذا لزم الأمر.

طبيب البوابة: 8 مشروبات ساخنة وصحية

5. القهوة

تناول القهوة باعتدال جيد ، لكن اللاتيه المصنوع من الحليب كامل الدسم يمكن أن يحتوي على ما يقرب من 300 سعرة حرارية. إذا كنت تفضل القهوة بالحليب ، فاختر حجمًا أصغر واختر حليباً "قليل الدسم" لتقليل السعرات الحرارية والدهون المشبعة. تجنب المشروبات المنكهة، مثل لاتيه الفانيليا أو جنجربريد، والتي غالبًا ما تحتوي على محليات سكرية. هل تريد القليل من النكهة الإضافية؟ رش القرفة المطحونة على الكابتشينو الخاص بك للحصول على حلاوة بدون السعرات الحرارية الزائدة.

طبيب البوابة: 8 مشروبات ساخنة وصحية

6. الليمون الساخن

ضع عصير الليمون الطازج في كوب، وأضف شريحة إضافية من الليمون ، وغطيه بالماء الدافئ. يعتبر الماء الدافئ والليمون بديلاً جيدًا للمشروبات المحملة بالسكر مثل عصير الليمون ، لكن حاول تناوله مع وجبة لأن الأحماض الموجودة في عصير الليمون يمكن أن تضر الأسنان.

طبيب البوابة: 8 مشروبات ساخنة وصحية

7. الشاي الأخضر

غالبًا ما يتم المبالغة في فوائده الصحية ، كما أنه يحتوي على مادة الكافيين (وهو مصنوع من نفس نبات الشاي الأسود). لكن الشاي الأخضر لا يزال بديلًا صحيًا للمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون. وفي الوقت نفسه ، غالبًا ما يحتوي لاتيه ماتشا، المصنوع من مسحوق الشاي الأخضر والحليب ، على سكر مخفي. اصنع لاتيه خاص بك من الحليب الساخن قليل الدسم المخفوق بمسحوق الماتشا النقي. أضف مُحليًا منخفض السعرات الحرارية ، إذا لزم الأمر.

طبيب البوابة: 8 مشروبات ساخنة وصحية

8. شاي التوابل الهندي (كراك)

أي التوابل الهندي (كراك) هو شاي مصنوع من تخمير الشاي الأسود بمزيج من التوابل الهندية العطرية. يتوفر على نطاق واسع في شكل أكياس شاي جاهزة. الشاي الهندي هو خيار مثالي منخفض السعرات الحرارية لفصل الشتاء - ولكن احترس من قهوة اللاتيه في المقهى – بعضها يحتوي على ما يقرب من 30 جرامًا من السكر. لعمل نسخة صحية ، أضف الماء المغلي إلى أكياس الشاي وقم بتغطيتها بالحليب الدافئ قليل الدسم لإبقاء الدهون المشبعة منخفضة.

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