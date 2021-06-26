طبيب البوابة: هل تؤثر عملية استئصال الرحم على حياتك الجنسية؟

قد تضطر بعض النساء لاجراء عملية استئصال الرحم لعدد من الأسباب وخلال ذلك يخضع جسمك لعديد من التغيرات، قد تثير الجراحة أيضًا مشاعر قوية، فيشعر كثير من النساء بالارتياح، بينما يشعر بعضهم الآخر بالحزن والاكتئاب...

كما قد يشعرن كذلك بالقلق حيال الحياة الجنسية ومدى تأثير الجراحة فيها، فقد يظن بعضهم أن ذلك قد يعوق الحصول على علاقة جنسية كاملة، في حين يشعر بعض النساء بتحسن القدرة الجنسية لديهن بعد تلك الجراحة. تعرفي من خلال المقال متى تعود العلاقة الزوجية بعد استئصال الرحم.



اسباب إستئصال الرحم:

الإصابة ببعض الأورام الليفية مثل تليف الرحم و في هذه الحالة يكون الإستئصال اختيارياً إذا كانت المرأة تخشى من عودة الأورام الليفية نتيجة الإنجاب و يكون أيضاً نتيجة فشل الطرق العلاجية في علاج هذه التورمات.

الإصابة بالنزيف الشديد في الرحم و عدم نجاح الأشعة التداخلية في علاجه و هي تقوم بعلاج النزيف عن طريق القسطرة لكن في حالة استمرار النزيف بشدة أثناء الدورة الشهرية ينبغي إجراء العملية.

حدوث تهدل في الرحم أي بروزه خارج منطقة الحوض و يتم إجراء العملية في هذه الحالة من أجل رفع جدار المهبل و شده.

متى تعود العلاقة الزوجية بعد استئصال الرحم؟

ينصح الأطباء بعدم ممارسة العلاقة الجنسية لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع بعد عملية استئصال الرحم، إذ يحتاج الجسم إلى التعافي وشفاء الندوب بالكامل وتوقف الإفرازات المهبلية أو النزيف، امنحي نفسك الوقت الكافي للشفاء، فقد تشعرين بالألم بعد الجراحة، كما يؤكد الطبيب عدم إدخال أي شيء للمهبل لمدة لا تقل عن ستة أسابيع، وإذا لم تشعري بالاستعداد اللازم لممارسة العلاقة الحميمة بعد مرور تلك الفترة، فلا تنزعجي، تختلف قدرة النساء للاستعداد جسديًا بعد الجراحة بحسب الأنواع المختلفة لعملية استئصال الرحم وتأثيراتها المتنوعة.

النشوة الجنسية ستظل موجودة بعد استئصال الرحم لأن الأعضاء الجنسية الحساسة مازالت على حالها مثل البظر و الشفرين و هناك جدل قائم بين عدد من الخبراء حول دور عنق الرحم في الشعور بالنشوة فالبعض يرى أنه يؤثر سلبياً و البعض يرى أنه ليس له أدنى تأثير لأن الكثيرات ممن يمرن بسن اليأس و ينقطع الطمث لديهن يحافظن على العلاقة الحميمة مع أزواجهن.

نصائح هامة بعد الاستئصال :

يجب أن تزيد المرأة ثقتها بنفسها لأن هذا من شأنه أن يخلصها من كافة المتاعب النفسية و التغلب على الشعور بالنقص.

يجب على المرأة ألا تعتقد بأن الرحم هو مصدر أنوثتها حتى لا تدخل في حالة من الاكتئاب خاصة إن تم إجراء العملية قبل وصولها لسن اليأس.

يجب أن تعلم المرأة أن صحتها و جمالها و جاذبيتها لن تتأثر باستئصال الرحم و أن هذا الأمر يحدث للكثيرات دون أن تتعرض حيواتهن للإنهيار و لذلك يجب عليها أن تكون قوية و تفكر على مقومات القوة لديها.

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