طبيب البوابة: هل تذويب الدواء في الماء الساخن يسرع مفعوله؟

لا أحد يريد أن يصاب بالمرض. لهذا السبب عندما نشعر بالحمى أو البرد ، نتناول الدواء ونأمل أن يعمل بأسرع ما يمكن. أليس هذا صحيحا؟

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لحسن الحظ ، توصل العلماء إلى طريقة يمكنها تسريع معدل بدء الأدوية في العمل بشكل أسرع.

كيف تتناول أدويتك؟

وفقًا لبحث نُشر في Journal Pharmaceutical Research ، لجعل دواء البرد والحمى أكثر فعالية ، يجب أن تتناوله كمشروب ساخن. يمكن أن يساعد ذلك جسمك على امتصاص الدواء بشكل أسرع وستشعر بتحسن في وقت أقل.

الدراسة

وجدت دراسة أجراها فريق من الباحثين على وجه التحديد لفهم كيفية امتصاص الباراسيتامول بأشكال مختلفة أن شرب الدواء على شكل مشروب ساخن بدلاً من ابتلاع الأقراص يمكن أن يضمن امتصاصه السريع من قبل الجسم. من خلال القيام بذلك ، يمتص جسمنا الدواء بشكل أسرع ويعمل بشكل أسرع في أول ساعة بعد تناول الجرعة.

من أجل الدراسة ، جمع الباحثون البيانات من 25 متطوعًا من الذكور الأصحاء. طُلب من المشاركين أولاً تناول الدواء على شكل قرص ثم في شكل مشروب. باستخدام كل من التصوير الومضاني وطريقة اختبارات الدم ، خلصوا إلى أن الجسم يمتص نفس جرعة الدواء البالغة 1000 مجم بشكل أفضل في أكياس المشروبات الساخنة مقابل الأقراص.

لماذا يعمل الدواء بشكل أفضل على شكل مشروبات ساخنة؟

وفقًا للخبير ، فإن المشروب الساخن يسمح بإفراغ المعدة بسرعة ، حيث ينتقل الطعام ، وخاصة السكر ، من معدتك إلى أمعائك الدقيقة بسرعة. هذا يقلل من الوقت المستغرق بين تناول الدواء وبدء السيطرة على الأعراض. بكلمات أبسط ، تساعد المشروبات الساخنة على نقل الدواء بشكل أسرع إلى الأمعاء الدقيقة ، ونتيجة لذلك يدخل إلى مجرى الدم بشكل أسرع ويبدأ في تخفيف انزعاجك.

أوضح فريق الباحثين أن الباراسيتامول أكثر قابلية للذوبان في الماء الساخن مقارنة بالماء البارد. يمكن أن تساعد درجة حرارة المشروب في كسر الدواء بشكل أسرع ومساعدته على دخول مجرى الدم في وقت أقل.

كيف تتناول الأدوية؟

للحصول على أفضل نتيجة ، قم بإذابة الباراسيتامول في كوب من الماء الدافئ. الماء محايد ولا يغير تركيبة الدواء. يمكن أن يؤدي تناول دوائك مع الحليب أو الكافيين أو عصير الفاكهة إلى بعض الآثار الجانبية السلبية. حتى ابتلاع الأدوية بدون سوائل يمكن أن يزيد من خطر الاختناق وقد يسبب تهيجًا والتهابًا في المريء. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى العديد من المشكلات الصحية مثل حرقة المعدة وألم في الصدر وفي بعض الأحيان يمكن أن يؤدي إلى نزيف وثقوب.

وأخيراً استشر طبيبك قبل تناول أي دواء بهذه الطريقة.

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