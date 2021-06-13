طبيب البوابة: هل تعاني من مشاكل هضمية.. تعرف على العلاج

لا يمكن التأكيد على أهمية صحة الجهاز الهضمي بما فيه الكفاية. فالأمعاء السليمة تعني صحة عقلية، وجسدية جيدة...

هذا لأن أكثر من 70 في المائة من هرمون السيروتونين ، هرمون السعادة ، يتم إنتاجه في الأمعاء وليس في الدماغ ، كما يعتقد الكثير منا.

وبالتالي ، تركز الأيورفيدا كثيرًا على صحة الأمعاء لأنها مفتاح الصحة وطول العمر والسعادة. وفقا لخبراء الأيورفيدا فأن أهمية القناة الهضمية الصحية لا يقتصر على انها تساعد فقط على هضم الطعام ولكنها تساعد أيضًا في معالجة المشاعر وتدعم وظائف الجسم المختلفة.

وفقا لعلم الأيورفيدا فأن الصحة السيئة للأمعاء هي السبب الجذري وراء جميع الأمراض. يمكن أن تؤثر العادات البسيطة غير الصحية مثل الإفراط في تناول الطعام وتناول الوجبات في وقت غير مناسب ، بما في ذلك الصيام لفترة أطول ، على القناة الهضمية.

وفيما يلي بعض الأعراض الشائعة للأمعاء الصحية:

تستمر في الشعور بالانتفاخ والثقل طوال الوقت.

أنت لا تشعر بالنشاط. على الرغم من الراحة والأكل الصحي ، تشعر بالتعب.

بالرغم من الحفاظ على نظافة الفم بشكل جيد ، إلا أن رائحة الفم لديك لا زالت كريهة.

إذا كنت تعاني من الإمساك أو تخرج أكثر من مرتين في اليوم.

لا يمكنك خسارة الوزن أو زيادته بسهولة.

لديك مشاكل جلدية مثل الطفح الجلدي وحب الشباب ولا يبدو أن الأدوية تعمل بشكل دائم.

تعاني من عدم انتظام الدورة الشهرية.

الأشياء التي يمكن أن تؤثر على صحة أمعائك:

الإجهاد والقلق.

تناول الوجبات في وقت متأخر.

الإفراط في تناول الطعام.

الصيام لفترة طويلة.

قلة النوم.

الأكل بشراهة.

تناول الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة.

قلة النشاط البدني.

تناول كميات أقل من الماء.

نمط حياة مستقر.

مضغ الطعام بشكل غير صحيح.

التدخين المفرط.

تناول الكحوليات والمواد الشائعة التي يمكن أن تؤثر على صحة أمعائك.

كيفية تحسين صحة القناة الهضمية

لتحسين صحة أمعائك ، كل ما عليك فعله هو تغيير نمط حياتك - عادات الأكل وأنماط النوم وجدول التمارين وإدارة الإجهاد. هذا هو كل ما يتطلبه الأمر للحفاظ على صحة أمعائك وسعادتها.

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