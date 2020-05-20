طبيب البوابة: وصفة طبيعية لتحسين المناعة وصحة الأمعاء

يؤمن خبراء الصحة والتغذية بأن الغذاء هو أهم علاج يساعد في درء الامراض ولأننا نؤمن مثلهم بأن المعدة هي بيت الداء، نقدم لكم اليوم أسهل الوصفات لإعداد وجبات غنية بالبروبيوتيك في المنزل.

ولكن ما هو البروبيوتيك؟

البروبيوتيك هي الكائنات الحية الدقيقة الحية التي يمكن استهلاكها من خلال الأطعمة المخمرة أو المكملات الغذائية. قد أظهرت العديد من الدراسات أن توازن البكتيريا في الجهاز الهضمي يرتبط بالصحة العامة والأمراض.

تساعد البروبيوتيك من خلال تعزيز التوازن الصحي لبكتيريا الأمعاء وقد تم ربطها بالعديد من الفوائد الصحية الأخرى.

البروبيوتيك مفيدة لفقدان الوزن ، وصحة الجهاز الهضمي ، ووظيفة المناعة وأكثر من ذلك.

كيف تصنع البروبيوتيك في المنزل:

أنت بحاجة إلى:

وعاء فخاري / طيني

ارز مطبوخ

ماء

كيف تصنعها؟

خذ ملعقة إلى ثلاث ملاعق كبيرة من الأرز الأبيض المطبوخ وضعها في وعاء فخاري، أضف بعض الماء واترك هذا الخليط طوال الليل (8-10 ساعات).

في اليوم التالي ، تناول الأرز والماء في الصباح على معدة فارغة.

كيف يمكن أن تساعد البروبيوتيك في تعزيز مناعتنا؟

البروبيوتيك هي إحدى الطرق الأقل شهرة لتعزيز المناعة.

نحتاج إلى وجود بكتيريا جيدة في القناة الهضمية أكثر من تلك السيئة ، هذه الحالة تسمى التكافل. عندما يكون لدينا بكتيريا سيئة أكثر من النافعة، فإن صحتنا تتراجع ، وتسمى الحالة dysbiosis.

الأمعاء السليمة تعني نظام مناعة صحي والعكس صحيح.

تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة يساعد أيضًا في الحفاظ على بكتيريا الأمعاء الجيدة ، وتناول أطعمة غنية بالبوبيوتيك هو طريقة سهلة للبقاء على قمة صحتك.