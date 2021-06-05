طبيب البوابة: هل تناول الطعام بعد الساعة 8 مساءً يؤدي إلى زيادة الوزن؟

عندما تكون في مهمة للتخلص من عدد من الكيلوجرامات الزائدة، فإن ما تأكله يعد أمرًا حيويًا ..

نصائح للوقاية من الأمراض الشائعة كالضغط والسكري!

يساعد تناول الطعام في الوقت المحدد على هضم الطعام بشكل صحيح ، ويعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعدك في النهاية على التخلص من بعض الكيلوجرامات.

في الصباح ، يُنصح دائمًا بتناول وجبة فطور كبيرة في غضون ساعة بعد الاستيقاظ ، بينما في المساء ، تعتبر الوجبة الخفيفة والمبكرة مفتاح التخلص من الكيلوجرامات بشكل أسرع. من المعتقد على نطاق واسع أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يمكن أن يدمر أهدافك في إنقاص الوزن وسيؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن. حاولنا هنا معرفة ما إذا كان هناك أي ذرة من الحقيقة في هذا الادعاء.

هل الأكل المتأخر يزيد وزنك؟

وبحسب دراسة نشرت في المجلة البريطانية للتغذية ، لا توجد صلة بين توقيت الوجبة وزيادة الوزن. فحصت الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين من King's College London عادات الأكل لأكثر من 1500 طفل باستخدام بيانات من برنامج المسح الوطني للتغذية والنظام الغذائي في المملكة المتحدة الذي تم جمعه بين عامي 2008 و 2012. وقاموا بتقييم البيانات للعثور على الرابط بين وجبة المساء. التوقيت وزيادة خطر زيادة الوزن أو السمنة. في نهاية الدراسة ، لم يجدوا أي صلة بين تناول الطعام في وقت متأخر من الليل وزيادة الوزن.

لماذا يعتبر الأكل في وقت متأخر من الليل سيئاً؟

ليس التوقيت هو الذي يمثل مشكلة ، ولكن اختيارات الطعام وكميته هي التي تؤدي إلى زيادة الوزن ليلاً. الفجوة الزمنية الطويلة بين الغداء والعشاء تجعلك تأكل أكثر في الليل. تفقد كمية الطعام التي تتناولها وينتهي بك الأمر بتناول سعرات حرارية أكثر مما ينبغي.

المشكلة الثانية هي أن الناس في الليل يكونون أكثر عرضة لاتخاذ خيارات طعام سيئة. عندما تكون جائعًا ، فإنك تشتهي طعامًا غير صحي ، ومن الصعب مقاومة الإغراء عندما تكون جائعًا. تحتوي المشروبات الغازية والوجبات الخفيفة المالحة والحلويات على الكثير من السعرات الحرارية ويمكن أن تؤدي بسهولة إلى زيادة الوزن.

وأخيراً الأكل العاطفي هو عامل آخر يؤدي إلى اختيارات طعام سيئة في الليل. بسبب التوتر أو الملل أو القلق ، يميل معظم الناس إلى تناول طعام أكثر مما يأكلونه في العادة. أسوأ جزء هو أنهم لا يدركون حتى أنهم يأكلون الإجهاد وسيضر بصحتهم.

الآثار الجانبية الأخرى لتناول وجبة دسمة في الليل:

لا يمكن أن يؤدي سوء الخيارات الغذائية واستهلاك الكثير من السعرات الحرارية إلى زيادة الوزن فحسب ، بل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى بعض المشكلات الصحية الأخرى. قد يؤدي تناول وجبة ثقيلة ومليئة بالدهون بالقرب من وقت النوم إلى مشكلة عسر الهضم. قد تشعر بعدم الراحة والانتفاخ في الليل ، مما سيؤثر أيضًا على جودة نومك. علاوة على ذلك ، في اليوم الآخر ، قد تشعر بمزيد من الغرابة والنعاس.

طرق يتبعّها اليابانييون لخسارة الوزن