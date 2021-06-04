طرق يتبعّها اليابانييون لخسارة الوزن

وجهت أمريكية من أصل ياباني، عددا من النصائح للراغبين بخسارة وزنهم دون الحاجة لممارسة التمارين الرياضية القاسية، وذلك بعدما تمكنت من خسارة 10 كيلوغرامات في غضون سنة واتبعت هذه النصائح:

1-غمر الجسم بالماء الساخن 30 دقيقة كل يومين

يساعد غمر الجسم بالماء الساخن على حرق السعرات الحرارية والتخلص من انتفاخ البطن، وينصح اليابانيون بالقيام بذلك كل يومين بمعدل 20 إلى 30 دقيقة للمرة الواحدة.

على أن تكون درجة حرارة المياه ما بين 37 و41 مئوية، مع الانتباه إلى أن الاستحمام لفترة أطول قد يكون لها نتائج عكسية.

2-مضغ الطعام لأطول فترة

عادة ما يتبع هذه الحيلة الأشخاص الذين يفرطون بتناول الطعام من أجل التحكم بكميات أكلهم، ففي حال بلع الطعام دون مضغه بشكل صحيح فإن ذلك يؤدي الى مشاكل في الهضم.

فالمضغ وحده يطلق الهيستامين في الدماغ، مما يخدعه للاعتقاد بأننا قد شبعنا.

ويجب المضغ 30 مرة على الأقل لكل قضمة من الطعام، بالتناوب على الجانبين الأيمن والأيسر من الفم.

3-الخضراوات أولا

يجب تناول الخضراوات اولا قبل البدء بتناول الوجبة الرئيسة، الأمر الذي يجعلنا نشعر بالشبع، ويؤمن اليابانيون بأن ذلك يساعد في بناء جسم أكثر مقاومة لزيادة الوزن.

4-نبتة الكونجاك بديل للأرز والمعكرونة

يتكون أرز الكونجاك من 97% من المياه والباقي ألياف قابلة للذوبان وتساعد على خفض مستويات السكر.

كما وأنها تتمدد في المعدة مبطئة من السرعة التي يفرغ بها الجهاز الهضمي، لتساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

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