نصائح للوقاية من الأمراض الشائعة كالضغط والسكري!

تنتشر بعض الأمراض بشكل كبير بين عدد من الأشخاص، مثل الضغط والسكري وبهذا المقال نقدم عدة نصائح للوقاية من الأمراض غير السارية كالتالي:
- استبدال طبق المخلل بطبق السلطة، لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الملح وهو السبب الرئيسي في ارتفاع ضغط الدم، بينما طبق السلطة يحتوي على 5 ثمرات من الخضراوات والفاكهة مما يساهم في الوقاية من هذه الأمراض.
- الصعود والنزول على السلالم بدلًا من الصعود بالمصعد الكهربائي والسلالم الكهربائية.
- استبدال الخمول البدني وقلة الحركة بالمشي 20 دقيقة على الأقل 5 أيام في الأسبوع.
- استبدال الدقيق الأبيض بالعيش البلدي.
- استبدال المشروبات الغازية والعصائر المعلبة بالمياه والعصائر الطبيعية.
- استبدال الدهون المهدرجة بالزيوت النباتية.
- تقليل استهلاك الملح والسكر واستبدالهم بالخل والتوابل والعسل.
- الامتناع عن التدخين نهائيًا وبشكل فوري.
- التوقف عن استهلاك الكحول بجميع أنواعه.
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