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نصائح للوقاية من الأمراض الشائعة كالضغط والسكري!

منشور 04 حزيران / يونيو 2021 - 05:30
الضغط والسكري
الضغط والسكري
تنتشر بعض الأمراض بشكل كبير بين عدد من الأشخاص،  مثل الضغط والسكري  وبهذا المقال نقدم عدة نصائح للوقاية من الأمراض غير السارية كالتالي:
 
  • استبدال طبق المخلل بطبق السلطة، لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الملح وهو السبب الرئيسي في ارتفاع ضغط الدم، بينما طبق السلطة يحتوي على 5 ثمرات من الخضراوات والفاكهة مما يساهم في الوقاية من هذه الأمراض.
  • الصعود والنزول على السلالم بدلًا من الصعود بالمصعد الكهربائي والسلالم الكهربائية.
  • استبدال الخمول البدني وقلة الحركة بالمشي 20 دقيقة على الأقل 5 أيام في الأسبوع.
  • استبدال الدقيق الأبيض بالعيش البلدي.
  • استبدال المشروبات الغازية والعصائر المعلبة بالمياه والعصائر الطبيعية.
  • استبدال الدهون المهدرجة بالزيوت النباتية.
  • تقليل استهلاك الملح والسكر واستبدالهم بالخل والتوابل والعسل.
  • الامتناع عن التدخين نهائيًا وبشكل فوري.
  • التوقف عن استهلاك الكحول بجميع أنواعه.

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كلمات دالة:ضغطسكريصحةرشاقةعنايةاهتمام

Via SyndiGate.info


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