طبيب البوابة: هل فات موعد تجميد البويضات ؟

البوابة - كان تجميد البويضات (حفظ البويضات بالتبريد) يعتبر يومًا ما عملية معقدة ولكنه أصبح الآن أكثر قبولًا بين النساء أو الأزواج. مع زيادة المعرفة وتوافر الدعم الطبي والتكنولوجيا ، أصبح تجميد البويضات متاحًا بشكل متزايد. العديد من المشاهير انفتحوا أيضًا على الطريقة التي ساعدهم بها تجميد البويضات .

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الاختيارات والمحاذير



لماذا يختار الناس تجميد البويضات؟

تختار العديد من النساء المتزوجات تجميد البويضات لأنهن غير مستعدات لإنجاب الأطفال بعد ، ولكن ساعتهن البيولوجية تدق. تختار العديد من النساء اللواتي قد يتزوجن في سن متأخرة تجميد بويضاتهن من أجل المستقبل.

يسمح تجميد البويضات للنساء بالتركيز على جوانب أخرى من حياتهن، مثل مساعيهن المهنية ، مع استمرار وجود بويضات أصغر سناً لإنجاب أطفال بيولوجيين بسهولة في المستقبل. تقوم بعض النساء أيضًا بتجميد البويضات لأسباب طبية ، مثل قبل الخضوع للعلاج الكيميائي ، لذا فإن تجميد البويضات يسمح بالحمل لاحقًا.



العمر وكمية البويضات

البيض (البويضات) هو في الأساس خلية واحدة. الآن ، كلما زاد عدد البويضات التي يتعين على عيادة الخصوبة العمل معها أثناء الإخصاب في المختبر (IVF) ، كانت فرص الحصول على بويضات عالية الجودة لتكوين الأجنة أفضل.

في سن 37 عامًا ، تُفقد 90٪ من بويضات المرأة. لذلك إذا جمدت بيضك في سن مبكرة ، 35 عامًا أو أقل ، فهذا يعني أن عيادة الخصوبة يمكنها استخراج المزيد من البويضات في كل دورة.



العمر وجودة البويضات

من سن 25 وما دون ، 75٪ من البويضات خالية من تشوهات الكروموسومات. بحلول سن 35 ، يعتبر 50٪ من البيض صحيًا. بحلول سن الأربعين ، يكون حوالي 10٪ فقط من البيض صحيًا. يقلل تجميد البويضات في سن مبكرة من فرص الإجهاض وفشل دورات التلقيح الصناعي والإعاقات الخلقية.



متى يكون الوقت قد فات؟

من الناحية الفنية ، لا يوجد حد زمني لتجميد البويضات. ومع ذلك ، تفضل بعض عيادات الخصوبة إيقاف تجميد البويضات في سن أكثر من 42 عامًا حيث سيكون هناك عدد قليل جدًا من البويضات عالية الجودة في هذه المرحلة.



متى يكون الوقت مبكرًا؟

بينما يُنصح بتجميد البويضات في وقت مبكر ، فإن فوائد القيام بهذا الإجراء في العشرينات من العمر قد لا تفوق التكاليف الإضافية وعدم اليقين. يحتاج المرء أيضًا إلى دفع رسوم تخزين سنوية إضافية للبيض. لا تزال هناك احتمالية أن تحملي بشكل طبيعي وقد لا تحتاجين إلى استخدام هذه البويضات المحفوظة.

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