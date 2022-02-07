طبيب البوابة: هل فقدان الوزن بعد الأربعين مستحيل؟ كم مرة سمعت أشخاصًا ، خاصة أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا ، يقولون إنهم غير قادرين على إنقاص الوزن على الرغم من تجربة عدد من تقنيات إنقاص الوزن. في الكثير من الأحيان يلوم الناس سنهم على زيادة الوزن. ويعتقدون أن فقدان الوزن لن يحدث بعد سن معينة. في حين أن زيادة الوزن تحمل عددًا من المضاعفات الطبية، فإن العيش مع فكرة أن التقدم في السن هو عامل تحكم في فقدان الوزن سيؤدي إلى تفاقم الحالة البدنية خلال السنوات اللاحقة.

طبيب البوابة: هل فقدان الوزن بعد الأربعين مستحيل؟

هل فقدان الوزن بعد سن 40 أقل احتمالاً. هل هذا صحيح؟

وفقا لدراسة أجريت عام 2020 من جامعة وارويك ومستشفيات جامعة كوفنتري ووارويكشاير ونشرت في مجلة كلينيكل طب الغدد الصماء، "يمكن لمرضى السمنة الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا أن يفقدوا قدرًا معادلاً من الوزن مثل الأشخاص الأصغر سنًا الذين يستخدمون تغييرات نمط الحياة فقط".

ومع ذلك، مع تقدم العمر، يتغير تكوين الجسم كثيرًا. التغييرات المرتبطة بالعمر في تكوين الجسم تحدد الصحة العامة في وقت لاحق من الحياة.

لذلك ، من أجل إنقاص الوزن بعد سن معينة ، يجب مراجعة تقنيات إنقاص الوزن. من أجل إنقاص الوزن ، يجب على المرء أن يفهم ما يصلح وما لا ينفع.

طبيب البوابة: هل فقدان الوزن بعد الأربعين مستحيل؟

لماذا يكتسب المرء الوزن في منتصف العمر؟

تدهور قوة العضلات عادة ما يُلاحظ أن الناس يزداد وزنهم بعد الثلاثينيات والأربعينيات من العمر. وذلك لأن العضلات الهزيلة في جسم الإنسان تبدأ في التدهور خلال منتصف العمر. العضلات الهزيلة لا تحرق السعرات الحرارية. لذلك مع وجود عضلات أقل رشاقة في الجسم ، فإن كمية السعرات الحرارية التي يأخذها الفرد لا يتم استخدامها وتزيد من الوزن. لذلك ، بعد سن معينة، إذا لم يراقب المرء كمية السعرات الحرارية التي يتم تناولها في اليوم ، فهناك فرصة أكبر لزيادة الوزن . يساهم النشاط البدني الأقل أيضًا في زيادة وزن الجسم. كلما تم حرق سعرات حرارية أقل ، يتباطأ جسم الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، يعتاد الأشخاص نفسياً على عدم القيام بعمل بدني كافٍ بعد سن 35. بعد منتصف العمر يميل الأشخاص إلى التكيف مع نمط حياة غير مستقر كما لو أن الشيخوخة تعني الجلوس والاسترخاء فقط . الإجهاد هو أيضًا سبب رئيسي آخر وراء زيادة وزن الجسم خلال الأعمار المتأخرة. مع تقدم العمر ، تميل الصحة العقلية العامة إلى التدهور جزئيًا بسبب نمط الحياة والعادات الغذائية وجزئيًا بسبب العوامل البيئية والبيولوجية والاجتماعية والعديد من العوامل الأخرى. يؤثر الإجهاد على خفة حركة الإنسان مما يجعله أقل نشاطًا .

طبيب البوابة: هل فقدان الوزن بعد الأربعين مستحيل؟

كيفية إنقاص الوزن في الأربعينيات

راقب سعراتك الحرارية بعد تجاوز الثلاثينيات. كما ذكرنا من قبل ، فإن تدهور العضلات الهزيلة له تأثير هائل على وزن الجسم. يجب تقليل السعرات الحرارية والتركيز أكثر على تناول المزيد من الألياف والأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة.

يقول الخبراء أن المفتاح لجسم صحي يكمن في معرفة ما يجب أن تأكله ومتى تأكل.

لا تشبع جوعك الصباحي بالأطعمة المصنعة غير الصحية .

لا تفوت تناول وجبة فطور صحية .

لا تنسى شرب ما لا يقل عن 7-8 أكواب من الماء كل يوم .

لا تفوت وجبات صغيرة بين الوجبات الرئيسية .

لا تأكل كثيراً أثناء الليل.

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