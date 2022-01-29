طبيب البوابة: لماذا يجب منع الرضع من السكر المضاف كلنا لدينا تجربتنا الخاصة عند يتعلق الامر بإطعام أطفالنا الفاكهة أو الخضروات المهروسة! وكلنا لاحظنا إقبال الأطفال الرضع على الأطعمة الحلوة مثل صلصة التفاح أو الموز.

كل الأطعمة مفيدة وضرورية، ولكن من المهم الاهتمام بكل ما يستهلكه الطفل على أساس يومي.

طبيب البوابة: لماذا يجب منع ال رضع من السكر المضاف

السكريات المضافة

إن إطعام طفلك الأشياء الحلوة في أول عامين بعد ولادته ، وخاصة العناصر التي تحتوي على السكريات المضافة ، يمكن أن يكون لها آثار ضارة على نمو الطفل. يتم إضافة السكريات المضافة أثناء معالجة الطعام، في الأطعمة مثل المحليات والعصائر وعصائر الفاكهة / الخضار ، تضاف السكريات. يجب حظر لبن الزبادي والوجبات الخفيفة للأطفال ومشروبات الفاكهة والحلويات ومنتجات المخبوزات الحلوة من وجبات الأطفال بشكل خاص.

طبيب البوابة: لماذا يجب منع ال رضع من السكر المضاف

لماذا يجب التخلص منه؟

للنمو السليم للأطفال الرضع في أول أربعة وعشرين شهرًا بعد الولادة ، يلزم الكثير من العناصر الغذائية والسعرات الحرارية. على الرغم من أن الأطعمة التي تحتوي على سكريات مضافة غنية بالسعرات الحرارية ، إلا أنها تفتقر إلى العناصر الغذائية. يأكل الأطفال بالفعل كميات محدودة من الطعام خلال هذه السنوات ، وللتأكد من أن الطعام الذي يستهلكونه مفيد لجسمهم ، يجب التخلص من الأطعمة التي تحتوي على سكريات مضافة من نظامهم الغذائي.

طبيب البوابة: لماذا يجب منع ال رضع من السكر المضاف

عواقب بعيدة المدى

الأطفال الذين يتناولون أطعمة عالية السكر في سنواتهم الأولى هم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية وتسوس الأسنان في سن مبكرة. هذا لأن الناس ينتهي بهم الأمر إلى تفضيل الأطعمة التي تم إطعامها خلال الأشهر الأربعة والعشرين الأولى من حياتهم. نظرًا لأن التفضيلات طويلة المدى تتشكل من خلال عاداتهم الغذائية الأولية ، ينتهي الأمر بالناس إلى اشتهاء السكر. من ناحية أخرى ، فإنهم لا يقبلون إلا الأطعمة المرة مثل الخضروات الصحية إذا اعتادوا عليها منذ سن مبكرة.

طبيب البوابة: لماذا يجب منع ال رضع من السكر المضاف

الحل

نظرًا لأنه من الصعب للغاية التخلص تمامًا من السكر المضاف من نظامهم الغذائي اليومي ، واستيعاب الخيارات الصحية الأخرى مثل الخضروات ، فمن المهم إيجاد حل وسط يسمح لك بمراقبة صحة طفلك والسماح له بالحصول على الحلويات، الطعام الذي يرغبون فيه.

التحول إلى المشروبات ال مثل الحليب الاصطناعي أو حليب الأم أو بعض أنواع الحليب الأخرى حسب عمر طفلك. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا محاولة التخلص من السكر أثناء إعداد وجبات الطعام لطفلك. يعد التحقق من الملصقات الخاصة بكل ما تشتريه لاستهلاك طفلك أيضًا خطوة مهمة يمكن اتخاذها لتجنب أي سكر مضاف تمامًا. من المهم أيضًا أن تتذكر أن السكر المضاف لا يتم كتابته دائمًا بوضوح كما هو لذا يجب البحث عن كلمات أخرى مثل "محلى".

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