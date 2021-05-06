طبيب البوابة: هل يمكنك إرضاع طفلك إذا كنت مصابة بكوفيد-19؟

لنتعرف على الحقائق أولاً، حليب الأم هو أقوى من فيروس . لذا ، استرخي وأرضعي طفلك... SARS-CoV-2

طبيب البوابة: خطوات هامة إذا كانت نتيجة اختبار طفلك إيجابية لـكوفيد-19؟

مع ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس كورنا عالمياً، من المحتمل جدًا أن تكون العديد من الأمهات الجدد مصابات بالفيروس. أكبر مشكلة تظهر عندما تكون نتيجة اختبار الأم المرضعة إيجابية للفيروس. هل من الآمن إرضاع طفلك خلال فترة الحجر الصحي البالغة 14 يومًا؟

على الرغم من أنه من الواضح جدًا أن الأم يمكن أن تنقل العدوى إلى طفلها عن طريق حليب الثدي ، إلا أنك ستفاجأ بمعرفة أن منظمة الصحة العالمية تعتقد عكس ذلك.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يمكن أن تفوق فوائد حليب الأم خطر الإصابة بـ كوفيد-19. نعم ، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح. إليك كل ما تحتاج إلى معرفته.

يمكن للأم إرضاع طفلها حتى لو كانت مصابة بفيروس كورونا. حليب الثدي قوي ويفوق مخاطر الإصابة بالعدوى.

وبالتالي ، يجب تشجيع الأمهات المصابات بـكوفيد-19 على إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية مثل أي امرأة أخرى.

فيما يلي الفوائد العديدة للرضاعة الطبيعية لحديثي الولادة:

حليب الأم هو أحد أكثر الأطعمة المغذية التي يمكن أن تعطيها الأم لطفلها. إلى جانب الماء ، يحتوي على الدهون ، والكربوهيدرات ، والمعادن ، والحديد ، والكالسيوم ، والفوسفور ، والصوديوم ، وفيتامين أ ، وج ، ود. يحميهم من العدوى الفيروسية القاتلة.

يعتبر حليب الأم الأول مهمًا للطفل لأنه الجرعة النهائية لجميع العناصر الغذائية التي ستساعد في بناء مناعة الطفل. ينصح الأطباء والخبراء بضرورة إرضاع طفلهم لمدة ستة أشهر على الأقل.

إنه مثل الإكسير النهائي عندما يتعلق الأمر بمناعة طفلك. وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Frontiers in immunology ، فإن نظام المناعة الفطري في حليب الثدي هو بمثابة خط الدفاع الأول ضد العدوى ويتم تنشيطه في غضون دقائق.

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