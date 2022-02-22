طبيب البوابة: هل يمكن أن يكون هناك فوائد للكوابيس؟ حسناً، من المستبعد أن تجد مقالًا عن "فوائد الكوابيس" ، فهذا يبدو متناقضًا جداً مع محتواها كأن نقول مثلاً "وجع الأسنان تجربة رائعة". ولكن وفقاً للدراسات الحديثة ، يبدو أن هناك مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى أن الكوابيس يمكن أن تكون مفيدة لصحتك العقلية والبدنية. يقترح الباحثون أن الشعور بالقلق من الخوف أثناء النوم يساعد في السيطرة على الخوف أثناء ساعات الاستيقاظ.

طبيب البوابة: هل يمكن أن يكون هناك فوائد للكوابيس؟

الدراسة

وفقاً لدراسة قامت بها جامعة سويسرا وباحثون من الولايات المتحدة حول كيف يتفاعل الدماغ مع أنواع الأحلام. خلصت الدراسة إلى أن الكوابيس حسنت من فعالية استجابة الدماغ للمواقف المخيفة أو المرعبة التي نواجهها في حياتنا الواقعية.

أجرى علماء الأعصاب أيضًا دراسات من جامعة جنيف تشير إلى أنه يمكن أيضًا استخدام كوابيسنا للمساعدة في علاج اضطرابات القلق. يعتبر الكابوس حلمًا تفاعلياً مخيفًا أو مزعجًا يثير عدة مشاعر منها اليأس والرعب والقلق والحزن.

نميل إلى تجربة هذه الأحلام الرهيبة في مراحل معينة من دورة نومنا ، عادةً أثناء نوم حركة العين السريعة (REM) عندما يصبح نوم الريم أطول تدريجيًا عادة عندما نكون على وشك الاستيقاظ في الصباح.

طبيب البوابة: هل يمكن أن يكون هناك فوائد للكوابيس؟

الكوابيس: "تعدنا لخطر حقيقي على الحياة"

تم إجراء دراسة حديثة على 20 طالبًا لتحديد ما إذا كانت الأحلام السيئة - عادة ما تكون أقل وضوحًا ومخيفة إلى حد ما مقارنة مع الرعب الليلي - يمكن أن تفيد الحالم.

تم إيصال أكثر من 300 قطب كهربائي بكل طالب على حدة ، يتابعوهم 90 شخصًا آخر يسجلون الأحلام وأنماط النوم - درس علماء الأعصاب كيف أن الحالة العاطفية التي تمر بها تشبه المشاعر أثناء اليقظة.

وخلصت النتائج ، التي نُشرت في دورية Human Brain Mapping ، إلى أن الكوابيس ساعدت الأشخاص على الاستجابة بشكل أفضل للمواقف المخيفة أو المثيرة للقلق. تم التوصل إلى أن المنطقة التي يخزن فيها الدماغ رد الفعل تجاه الخوف كانت أكثر ملاءمة. خلص هذا إلى أن تجارب الأحلام المقلقة هذه تساعدنا على التأقلم وإعدادنا لخطر حقيقي على حياتنا.

كما خلص الباحثون أيضًا إلى أنه يبدو أن هناك علاقة قوية بين المشاعر التي نشعر بها أثناء النوم واليقظة. يبدو أن الكوابيس ترسم مواقف مخيفة مثل بروفة لتجارب مماثلة عندما تكون مستيقظًا. يمكننا أن ننظر إلى هذه الأحلام السيئة كتدريب للأحداث المستقبلية فقط في حالة مواجهتنا لمخاطر حياتية حقيقية.

أثناء الكابوس ينخفض ​​تدفق الدم إلى الدماغ ويتحول نحو العضلات والأنظمة الأخرى ، مما يؤدي إلى التعافي بشكل أسرع.

في ذروة الكابوس ، تتأثر هرمونات النمو والضغط النفسي والجهاز المناعي والقلب وضغط الدم بشكل إيجابي.

الكوابيس المتكررة هي شكل من أشكال العلاج التي تساعد الحالم على مواجهة التجربة المؤلمة أو الأشياء التي تهدده للتغلب على مخاوفه.

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