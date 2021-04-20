طبيب البوابة: وصفة لإزالة بلورات حمض اليوريك بشكل طبيعي من مفاصلك

يكون تكوين بلورات حمض اليوريك في مفاصلك نتيجة لاختيارات نمط الحياة السيئة. إذا تركت دون علاج ، يمكن أن تؤدي بسهولة إلى حالة أكثر إيلامًا تعرف باسم النقرس...

قد يكون التورم طفيفًا ، ولكن يمكن أن يسبب تصلبًا أو يسبب ألمًا شديدًا وتورمًا يتطور في غضون ساعات قليلة. السبب الرئيسي هو زيادة حمض البوليك ، بسبب التخلص من النفايات غير الفعالة أو الإنتاج المفرط.

يتشكل حمض اليوريك أثناء تكسير البيورينات. البيورينات مادة كيميائية توجد في العديد من الأطعمة وتوجد بشكل طبيعي داخل جسمك. عندما لا تتمكن الكلى من التخلص من حمض البوليك ، تترسب تكوينات بلورية حول المفاصل.

علاج طبيعي لمنع آلام المفاصل والنقرس:

هل تعلم أن عصير الخيار يمكن أن يساعد في إزالة تبلور حمض اليوريك في المفاصل ، مثل النقرس؟ قد تشعر بألم خفيف عند شرب هذا العصير ، وهي علامة على الشفاء.

هذا هو التحريك من السموم القديمة للتخلص منها. يساعد الزنجبيل والكرفس في تقليل الالتهاب أثناء التنظيف.

وصفة علاج النقرس وآلام المفاصل:

المكونات:

2 ضلوع كرفس عضوي

1 خيار عضوي متوسط ​​الحجم

1 نصف ليمون

1 بوصة من جذر الزنجبيل الصغير

الطريقة:

1. نظف المكونات جيدًا.

2. قطع الخيار إلى قطع أصغر.

3. تحضير ضلوع الكرفس.

4. قطع الليمون إلى نصفين.

5. قطع جذور الزنجبيل.

6. تخلط جميع المكونات في الخلاط.

7. اعصره حتى يصبح سائلاً.

8. اشرب واستمتع!

الفوائد الصحية:

الكرفس

يحتوي الكرفس على السكاريد ومضادات الأكسدة المعروفة بأنها تعمل كمضادات للالتهابات ، وخاصة مضادات الأكسدة البوليفينول والفلافونويد. هذه تدعم صحتك العامة ، خاصةً سنك ، من خلال مكافحة أضرار الجذور الحرة التي يمكن أن تؤدي إلى الالتهاب.

حدد الباحثون أكثر من عشرة أنواع من مضادات الأكسدة المسؤولة عن فوائد الكرفس. وتشمل هذه الأحماض الفينولية ، مثل حمض الكافيين وحمض الفيروليك والفلافانول. وهذا ما يجعل الكرفس مفيدًا في علاج مجموعة واسعة من الحالات مثل آلام المفاصل من التهاب المفاصل والكلى والنقرس واضطرابات الجلد والتهابات الكبد والتهابات المسالك البولية ومتلازمة القولون العصبي.

الخيار

يحتوي الخيار على 95٪ ماء ، مما يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم ويساعد الجسم على التخلص من السموم. يحتوي على معظم الفيتامينات التي يحتاجها جسمك يوميًا.

يعد الخيار أيضًا مصدرًا ممتازًا للسيليكا ، ومن المعروف أنه يساعد في تعزيز صحة المفاصل من خلال تقوية الأنسجة الضامة. كما أنه غني بفيتامين أ ، ب 6 ، ب 1 ، ج ، د ، الكالسيوم ، حمض الفوليك ، البوتاسيوم والمغنيسيوم.

يعتبر الخيار أو عصيره قلويًا للغاية وفعال لخفض أو إزالة تبلور حمض اليوريك في المفاصل ، كما هو الحال مع النقرس.

الزنجبيل

أظهرت الدراسات أن الزنجبيل يساعد في تقليل الألم والالتهابات. أشارت دراسة أجرتها دراسة جامعة ميامي إلى أن مستخلص الزنجبيل يمكن أن يكون بديلاً طبيعيًا للأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية. تظهر الأبحاث أن الزنجبيل يؤثر على عمليات التهابية معينة على المستوى الخلوي.

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