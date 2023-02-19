البوابة - يمكن أن تكون الدورة الشهرية مؤلمة للغاية بالنسبة للكثيرات. يصعب وصف الأوجاع والألم والضعف المصاحب لها بالكلمات. تم تجربة العديد من العلاجات المنزلية من قبل الأمهات والجدات لتخفيف الألم ، ومؤخرًا ، ظهرت نصيحة جديدة مجربة تدعي انها الأكثر نجاحاً لعلاج الدورات الشهرية غير المؤلمة.

طبيب البوابة: وصفة مجربة لعلاج ألم الدورة الشهرية

ما هو العلاج؟

العلاج بسيط جدا. وفقاً لمنشور انتشر مؤخراً على منصة إنستغرام: ابدئي اليوم بزبيب منقوع وزعفران مجفف، يتم سحقه بعد ذلك لإضفاء نكهة على الطعام أو تلوينه. خاصة قبل 10 أيام من الدورة الشهرية. إذا كنتِ غير قادرة على التنبؤ بتاريخ الدورة، فابدئي عند ظهور الاعراض الأولية مثل الصداع النصفي أو الشعور بالانتفاخ أو الغضب.

طبيب البوابة: وصفة مجربة لعلاج ألم الدورة الشهرية

ما مدى سوء ألم الدورة الشهرية؟

يصاحب آلام الدورة الشهرية الشديدة أحيانًا حمى وقيء وغثيان ودوار، مما يضعف المرأة في الأيام الأولى من بداية الدورة. ينتشر هذا الألم من منطقة البطن إلى الظهر والفخذين. وفي بعض الأحيان يكون هناك ألم شديد على مدار اليوم وأحيانًا أخرى يكون نوبات متكررة من الألم الشديد. وأحيانًا يكون مصحوبًا أيضًا بنزيف مهبلي غير عادي وإفرازات مهبلية .

طبيب البوابة: وصفة مجربة لعلاج ألم الدورة الشهرية

خطر حدوث عسر الطمث

من بين العوامل العديدة التي تزيد من خطر الإصابة بعسر الطمث بين النساء ، أكثرها شيوعًا مؤخرًا هو الاستهلاك العالي للسكريات والوجبات الخفيفة المالحة والحلويات والشاي والقهوة وعصائر الفاكهة والدهون المصنعة ، والزبيب غذاء رائع. وهي مفيدة للغاية في تخفيف الإمساك والانتفاخ وتقلب المزاج ، فهي غنية بالألياف والملينات الطبيعية. من المعروف أنه يمنع فقر الدم لأنه غني بالحديد والنحاس والفيتامينات.

كيفية التخلص من تقلصات الدورة الشهرية بسرعة في المنزل؟

استخدم الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية و تناول مسكن للألم.

ممارسة التمارين الخفيفة.

تقليل التوتر والاسترخاء.

تناول الفيتامينات والمعادن.

ضع وسادة ماء ساخنة أو تدفئة على البطن لإرخاء العضلات وتخفيف التقلصات.

الوصول إلى النشوة الجنسية.

الوخز بالإبر لتخفيف التقلصات.

تدليك البطن بالزيوت الأساسية.

ضع في اعتبارك التغييرات الغذائية.

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