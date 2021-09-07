طبيب البوابة: 10 خطوات هامة لضمان حمل صحي

رحلة الحمل التي تستغرق تسعة أشهر فقط قد لا تقل عن ركوب الأفعوانية، من مشاعر الصدمة والأوجاع وألم الظهر والغثيان إلى مشاعر الفرح بأنك ستصبحين أماً ، يمكن أن تكون رحلة الحمل مرهقة جداً...

طبيب البوابة يقدم لك 10 خطوات بسيطة يمكن أن تساعدك في الحصول على حمل صحي وبالتالي طفل سليم:

تناول الكثير من الفواكه والخضروات

اضافة مجموعة متنوعة من الخضروات المقلية إلى نظامك الغذائي اليومي سيزيد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لجسمك. تعتبر الفواكه والخضروات طريقة رائعة لتزويد جسمك بالعناصر الغذائية اللازمة لإنجاب طفل يتمتع بصحة جيدة.

الحفاظ على مستوى الحديد

تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالحديد للحفاظ على مستويات الحديد لديك والوقاية من فقر الدم. تناول فيتامين سي مع الحديد لتحسين امتصاص الحديد في الجسم. لهذا ، يمكنك إضافة بعض الجير إلى الكاري والفواكه واللحوم. يمكنك أيضًا تناول كوب من عصير البرتقال لزيادة امتصاص الحديد في الجسم.

الحفاظ على الرطوبة

احتفظي بزجاجة ماء في متناول يدك. أيضًا ، قم بتضمين الخضروات والفواكه الغنية بالمياه مثل الخيار والطماطم وزجاجة القرع والبطيخ والشمام في نظامك الغذائي. يمكنك أيضًا تناول المشروبات المخفوقة والعصائر وماء جوز الهند لزيادة كمية الماء التي تتناولها بشكل عام.

تناول مكملات حمض الفوليك

حمض الفوليك هو نوع طبيعي من حمض الفوليك ، وهو موجود في الخضار الخضراء والعدس وحبوب الإفطار المدعمة. لكنك ستظل بحاجة إلى مكملات للحصول على ما يكفي للحفاظ على صحة طفلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

الاحتفاظ بالوجبات الخفيفة الصحية في متناول يدك

احتفظ ببعض الوجبات الخفيفة الصحية المعدة مسبقًا مثل المشمش المجفف واللوز والفواكه الطازجة وألواح البروتين وألواح الحبوب الجاهزة معك.

الحصول على قسط كافٍ من النوم

قد يكون النوم والراحة من أكبر التحديات خلال فترة الحمل. حاول الاستلقاء على جانبك الأيسر ، واستخدم وسادة إضافية لتشعر براحة أكبر. يؤدي الاستلقاء على الجانب الأيسر إلى زيادة تدفق الدم في جميع الأعضاء ويقلل الضغط على البطن.

الحفاظ على النشاط

على الرغم من أن ذلك قد لا يكون سهلاً ، إلا أن ممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن تساعدك في التغلب على المتطلبات الجسدية والعاطفية للحمل. يساعد النشاط أيضًا في الولادة السهلة ، وهو الأمر الذي يخاف منه معظمنا.

تجنبي المأكولات غير الصحية

تعتبر الأجبان الزرقاء، واللحوم غير المطبوخة جيدًا أو النيئة، والسوشي، والبيض مع صفار سائل ، والبابايا من الأمور التي لا يجب تناولها أثناء الحمل. يمكنك تناول البيض ولكن تأكد من أنه مسلوق جيدًا.

السيطرة على التوتر

الكثير من التوتر يمكن أن يلحق الضرر بصحتك العقلية والجسدية. حاول القيام ببعض اليوجا أو تمارين التنفس العميق أو تمارين الإطالة أو مجرد المشي لمسافة قصيرة للتحكم في التوتر.

تجنبي الافراط في الكافيين

تأكدي من عدم تناول أكثر من 200 ملجم من الكافيين يوميًا ، وهو كوب واحد من القهوة المخمرة أو أربعة أكواب من الشاي أو عبوتين من مشروبات الطاقة. اختاري شاي الأعشاب أو المشروبات منزوعة الكافيين.

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