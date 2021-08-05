طبيب البوابة: كيف يؤثر الحمل على الأحلام؟

الحلم جزء طبيعي وصحي من عملية النوم. ومع ذلك ، قد تلاحظين اختلافًا في وتيرة وأنواع الأحلام التي تراودك أثناء الحمل...

يذكر أن معظم النساء يتذكرن المزيد من أحلامهن ، بل ويعانين من الكوابيس خلال هذه المرحلة. هذا ليس شيئًا غير طبيعي ، وبالتالي إليك المعلومات التي تحتاج إلى معرفتها حول كل أحلام وتغيرات الحمل هذه ، بالإضافة إلى سبب حدوثها ، من أجل مكافحتها أو البقاء خالية من التوتر.

تكرار الحلم

من الممكن أن تحلم المرأة الحامل أكثر من الشخص العادي في دورة نوم مدتها 8 ساعات. هذه الزيادة الفورية ترجع إلى النوم أو القيلولة لساعات أكثر في اليوم. يؤثر الحمل بشكل كبير على الجسم ومستويات طاقته مما يسبب التعب والنعاس. كلما زاد نومك ، زادت احتمالية حلمك. ومن ثم فلا داعي للقلق حتى إذا كنت تواجه هذه المشكلة.

أحلام اليقظة

بعض الناس لديهم أحلام واضحة عندما ينامون بعمق. يمكن أن يتضمن ذلك أحلامًا بمشاعر قوية وعميقة ومرئيات حية ، مما قد يجعل الأمر يبدو كما لو أن الأحداث تحدث بالفعل. في حين أن أي شخص قد يكون لديه أحلام حية ، يبدو أن النساء الحوامل لديهن المزيد منها. بدلاً من المرئيات الباهتة التي يصعب تجميعها معًا ، تبدو هذه الأحلام حقيقية. قد تحتاج إلى لحظة للتمييز بين الحلم والواقع عندما تستيقظ من هذه الأحلام.

أحلام الأمومة

يجعلك الحمل منتشية بشكل طبيعي للترحيب بأحدث فرد في عائلتك. مثل هذه الإثارة ، وربما القليل من التوتر ، يمكن أن تؤدي في النهاية إلى الحلم بالأمومة وطفلك. والمثير للدهشة أن هذا يمكن أن يشمل أحلامك حول ولادة طفلك بالفعل أو أن يكون لديك أحلام حول حمل طفلك. لدى بعض النساء أيضًا أحلام حول حديث طفلهن إليهن ، وتسمية طفلهن ، وعن جنس طفلهن.

أحلام القلق / الكوابيس

يمكن أن توفر لك الأحلام نظرة ثاقبة لبعض مخاوفك وقلقك الأكثر إلحاحًا. قد تكون هذه مخاوف مالية أو التوفيق بين الحياة مع مولود جديد وأطفال آخرين أو التخطيط للتطور مع مولود جديد. قد تكون قلقًا بشأن المخاض والولادة. مع وجود الكثير في ذهنك ، من الطبيعي أن يستغل عقلك مخاوفك، وأن تسلط الأحلام الضوء على مخاوفك. تعتبر الكوابيس المصاحبة للحمل شائعة جدًا أيضًا. قد يكون هذا خوفًا أو قلقًا بشأن المخاض والولادة أو قد يكون شيئًا خاطئًا مع الطفل. إذا كنت قد تعرضت للإجهاض في الماضي ، فقد يكون لديك كوابيس حول حدوثه مرة أخرى. الأحلام حول الاجهاض أو الوقوع شائعة أيضًا أثناء الحمل. هذه الأنواع من الأحلام شائعة ، لكنها أيضًا مزعجة وغير مريحة. لذا كن إيجابيًا وفكر في الأشياء الجيدة. يمكنك أيضًا الاستفادة من اليوجا أو التأمل من أجل تهدئة نفسك.

لماذا يحدث تغيير في نمط الحلم أثناء الحمل؟

هناك أسباب لا حصر لها للتغيرات في الأحلام أثناء الحمل. وكما قد تتوقع ، تلعب التغيرات الهرمونية دورًا مهمًا. يمكن أن يكون لتقلبات الهرمونات أثناء الحمل تأثير كبير على جسمك ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل متعلقة بالمزاج أو التعب الشديد. ومع ذلك ، فإن الأحلام والكوابيس المتكررة المتعلقة بالقلق أثناء الحمل قد تكون مصادفة أو قد تكون طريقة عقلك للتعبير عن الخوف. في كثير من الأحيان ، يمكن أن يتسبب اضطراب أنماط النوم أحيانًا في حدوث تحول في الأحلام. ومن ثم فيما يلي بعض النصائح لمكافحة مثل هذه القضايا المتعلقة بالحلم.

نصائح لمكافحة المشاكل المتعلقة بالحلم

كوني إيجابية وتجنبي الأفكار السلبية. احصلي على مساعدة من اليوجا أو التأمل أو أي ممارسة علاجية لتهدئة نفسك.

تحدثي عن مشاعرك مع أفراد الأسرة أو الأصدقاء ، فيمكنهم مساعدتك على إدراك أن مخاوفك طبيعية. كوني صريحة ومنفتحة بشأن أحلامك غير السارة بهذه الطريقة يمكنك تقليل تكرار هذه الأنواع من الأحلام.

يمكن أن يحدث تغيير في الأحلام أحيانًا بسبب اضطراب في أنماط النوم. لمكافحة هذا ، حاولي الالتزام بجدول نوم واتخاذ إجراءات للحصول على قسط كافٍ من الراحة.

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